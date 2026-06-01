[헤럴드경제=도현정 기자]영국 런던에 기반을 둔 이란 반(反)정부 매체인 이란 인터내셔널이 지난달 31일(현지시간) 마수드 페제시키안 이란 대통령이 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자 사무실에 사임서를 보냈다고 보도했다. 이란 대통령실은 보도에 대해 즉각 부인했다.
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입력 2026-06-01 06:42:54 수정 2026-06-01 06:53:56
[헤럴드경제=도현정 기자]영국 런던에 기반을 둔 이란 반(反)정부 매체인 이란 인터내셔널이 지난달 31일(현지시간) 마수드 페제시키안 이란 대통령이 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자 사무실에 사임서를 보냈다고 보도했다. 이란 대통령실은 보도에 대해 즉각 부인했다.
설마했는데…“백종원 어쩌다 600억 증발” 믿었던 사람들 ‘망연자실’
[헤럴드경제=박영훈 기자] “설마했는데, 이 정도일 줄은 몰랐다” (투자자) 코스피 8000 시대 더본코리아 주가가 상장 후 최저가로 추락했다. 백종원을 믿고 투자했던 투자자들은 망연자실이다. 지난 29일 더본코리아는 전 거래일 대비 0.06% 오른 1만7340원에 거래를 마쳤다. 전 거래일 1만7330원까지 밀리며 상장 이후 최저가를 새로 썼다. 공모가(
“20만원에 팔았다” “난 10만원이다” 순식간에 31만원 돌파 ‘어쩌나’…월요일 삼성 본격적으로 달린다?
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “20만원에 팔았다” (삼성전자 투자자) “난 10만원이다”(삼성전자 투자자) 삼성전자가 거침없이 상승하면서 앞서 주식을 팔았던 투자자들의 한숨이 깊어지고 있다. 당시 삼성전자 주가가 이렇게 빠르게 30만원을 돌파할지는 아무도 예상하지 못했기 때문이다. 삼성전자 주가는 오랜 기간 5만원대에 있었다. 10만원을 돌파하면서 주식을 팔고 나온 투자자들이 상당수인 것으로 전해졌다. 삼성전자 한 투자자는 “10만원에서 팔았는데, 50만원이 넘는 목표주가가 나오고 있어 속이 쓰릴 정도”라고 말했다. 지난 29일 삼성전자는 전 거래일 대비 5.84% 오른 31만 7000원에 마감했다. 장 마감 이후 에프터마켓에서는 6% 넘게 더 상승했다. 글로벌 반도체 수요 증가에 대한 기대감이 갈수록 더 커지고 있다. 삼성전자 주가도 계속 우상향하고 있다. 주가가 계속 오르면서 먼저 판 사람들은 아쉬움을 토로하고 있다. “이렇게까지 오를 줄 몰랐다” “20만원에 팔았다” “난 10
김세의 구속되자…‘지분 50%’ 은현장, “김세의 대표 해임, 제가 가세연 맡겠다”
[헤럴드경제=장연주 기자] 김세의 가로세로연구소(이하 가세연) 대표가 구속되면서 가세연이 사실상 경영 공백을 겪게 된 가운데, 유튜브채널 ‘장사의 신’을 운영하고 있는 은현장 씨가 경영권 확보에 나섰다. 은씨는 가세연 지분 50%를 보유하고 있다. 은씨는 지난 27일 기자 출신 유튜버 이진호와 인터뷰에서 “김세의 대표를 해임하고 그 자리에 저를 선임하겠다”며 “내 대표이사 선임은 아무도 못 막는다. 막을 사람이 구속돼 있고, 구치소에서 나오려면 최소 4~6개월은 걸릴 것”이라고 말했다. 그는 김 대표에 대한 직무집행정지 및 직무대행자 선임 가처분을 법원에 신청할 예정이며, 가처분이 인용되면 가세연 대표가 되겠다고 밝혔다. 은씨는 가로세로연구소 사명을 ‘가로세로장사연구소’로 바꾸고 대대적인 조직 개편을 하겠다고 예고했다. 그는 이어 “모두가 힘을 합쳤기에 김세의를 이길 수 있었다”며 “2년6개월간 싸웠는데, 못 이길 것 같았다”고 털어놨다. 김세의와 은현장의 악연은 약 2년6개월 전에
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이