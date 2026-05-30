[헤럴드경제=문영규 기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 이특이 교통사고로 새로 구매한 차량이 파손되고 치료까지 받고 있다는 근황을 전했다.

이특은 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “버블(팬 소통 플랫폼)을 통해 사고 소식을 짧게 전해드렸는데, 이제야 정확한 상황을 말씀드린다”며 상황을 설명했다.

이특은 “포르쉐 엠버서더 종료 후 타이칸GTS 차량을 구매했다”며 “이 차량은 PPF 작업까지 마치고 촬영을 마친 지 딱 2주, 겨우 800km 탄 신차였다”고 했다.

그는 “시트 비닐도 다 못 벗겼는데 고속도로에서 뒷차가 그대로 추돌하는 사고가 났다”며 “망치로 온몸을 맞는 느낌이었다”고 전했다.

차량 파손과 사고로 인한 부상 등 피해 상황에 대해서도 상세히 알렸다.

이특은 “차는 후면 손상이 심해 수리비만 1400만 원 가까이 나오게 됐고, 신차가 순식간에 사고차가 돼 속상하다”며 “사고때 충격으로 목과 허리가 통증이 심해 현재 매일 매일 물리치료를 다니는 중”이라고 했다.

그는 “(사고가)무방비 상태로 일어났기에 너무 놀랐다”며 “지금 새 앨범과 투어 준비, 방송 녹화에 쿵이 간호까지 겹쳐서 일정을 소화하고 있다”고 했다.

또한 “주변 상황 여건상 혼자서 이 모든 사고(소속사 개입없이)처리와 연락을 다 감당하려니 조금 버겁지만, 이번 일도 씩씩하게 잘 마무리해 보겠다”고 담담히 말했다.

차량 매각 계획도 밝혔다.

이특은 “차 주문이 잘못 들어가서 나오기까지 참 오래 걸렸는데, 나오자마자 쿵이도 아프고 사고까지 나는 걸 보니 저랑은 잘 맞지 않는 차라는 생각이 든다”며 “손해가 아주 크더라도 수리 후 바로 정리(매각)할 생각이다. 관심 있으면 연락 달라”고 했다.