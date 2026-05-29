[헤럴드경제=임세준 기자] 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 영등포구 영등포아트홀에 마련된 사전투표소에서 김예지 국민의힘 의원이 안내견 태백이와 함께 투표를 하고 있다.


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