[헤럴드경제=임세준 기자] 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 영등포구 영등포아트홀에 마련된 사전투표소에서 김예지 국민의힘 의원이 안내견 태백이와 함께 투표를 하고 있다.
jun@heraldcorp.com
입력 2026-05-29 15:31:41
[헤럴드경제=임세준 기자] 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 영등포구 영등포아트홀에 마련된 사전투표소에서 김예지 국민의힘 의원이 안내견 태백이와 함께 투표를 하고 있다.
“메모리 얼굴 보기도 싫다” “MX 영업익 공유해야”…삼성 동행노조, 임금 합의안 효력 정지 가처분도
[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자 완제품(DX) 중심 제3노조인 동행노조가 노사 잠정협의안이 가결되면서 ‘투표 중지’ 가처분에 대한 신청 취지를 ‘효력 정지’ 가처분으로 변경했다. 한편 총파업의 위기는 넘겼지만 사업부 간 갈등은 남았다. 초기업노조와 전국삼성전자노동조합은 각 부문장에 면담을 요청했다. 동행노조 측 변호인은 29일 수원지법 민사31부(신우정
김세의 구속되자…‘지분 50%’ 은현장, “김세의 대표 해임, 제가 가세연 맡겠다”
[헤럴드경제=장연주 기자] 김세의 가로세로연구소(이하 가세연) 대표가 구속되면서 가세연이 사실상 경영 공백을 겪게 된 가운데, 유튜브채널 ‘장사의 신’을 운영하고 있는 은현장 씨가 경영권 확보에 나섰다. 은씨는 가세연 지분 50%를 보유하고 있다. 은씨는 지난 27일 기자 출신 유튜버 이진호와 인터뷰에서 “김세의 대표를 해임하고 그 자리에 저를 선임하겠다”며 “내 대표이사 선임은 아무도 못 막는다. 막을 사람이 구속돼 있고, 구치소에서 나오려면 최소 4~6개월은 걸릴 것”이라고 말했다. 그는 김 대표에 대한 직무집행정지 및 직무대행자 선임 가처분을 법원에 신청할 예정이며, 가처분이 인용되면 가세연 대표가 되겠다고 밝혔다. 은씨는 가로세로연구소 사명을 ‘가로세로장사연구소’로 바꾸고 대대적인 조직 개편을 하겠다고 예고했다. 그는 이어 “모두가 힘을 합쳤기에 김세의를 이길 수 있었다”며 “2년6개월간 싸웠는데, 못 이길 것 같았다”고 털어놨다. 김세의와 은현장의 악연은 약 2년6개월 전에
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이