[헤럴드경제=김성훈 기자] 6·3 지방선거 사전 투표가 시작된 가운데, 코미디언 박명수가 투표를 독려했다.

박명수는 29일 방송된 KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’에서 게스트로 나온 코미디언 박슬기와 선거에 대해 이야기를 나눴다.

박명수는 “사전 투표는 전국에 있는 사전 투표소에서 진행할 수 있다”는 말에 “이게 사람의 마음 문제다. (투표)하겠다 싶으면 어디서든지 할 수 있다. 귀찮은 게 아니라. 권리를 놓치지 말라고 하고 싶다”라고 말했다.

또 “사람 하나 잘못 뽑으면 어떤 꼴 났는지 아시잖나. 작살난다”라며 “우리나라가 더 잘 살 수 있도록 정말 똑 부러진 분 뽑아주시기 바란다”라고 강조했다.

박슬기도 “저는 아이가 있다 보니까 더 꼼꼼하게 알아보고 투표를 하게 되더라”라며 공감했다.

6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거 사전투표는 29·30일 이틀에 걸쳐 전국 3571개 투표소에서 실시된다. 지정된 투표소가 아닌 전국 어느 곳에서나 투표할 수 있다. 투표 가능 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지다.