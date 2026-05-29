복지장관, 지역 현장 점검…전문가 간담회서 치료·재활 강화 방안 논의

[헤럴드경제=이태형 기자] 정은경 보건복지부 장관은 29일 “마약 중독 환자들이 적기에 치료를 받을 수 있는 인프라를 확대해 실효성 있는 지원체계를 마련해 나가겠다”고 말했다.

정 장관은 이날 인천시 서구 인천참사랑병원을 방문해 “마약 중독 환자들이 건강한 일상으로 복귀할 수 있도록 돕는 현장의 역할이 무엇보다 중요하다”며 이같이 밝혔다.

이번 현장방문은 치료·재활 현장 운영 상황을 점검하고 현장 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

이날 정 장관은 복지부 지정 마약류 중독 권역치료보호기관인 인천참사랑병원의 중독 치료시설을 둘러보고, 병원이 위탁운영 중인 계양구 중독관리통합지원센터의 사례관리 지원 현황도 함께 점검했다.

이어지는 간담회에서는 중독 치료·재활 현장에서 활동하고 있는 의료진, 센터 관계자와 중독 분야 전문가 등이 참석해 현장의 어려움과 지원 필요사항을 공유하고, 효과적인 대응방안 등에 대한 의견을 나눴다.

정 장관은 “오늘 현장에서 주신 의견을 토대로 사법과 치료․재활이 촘촘하게 이어질 수 있도록 연계 체계를 강화할 것”이라고 강조했다.

한편 복지부는 올해 마약류 중독 치료비 지원 예산을 대폭 확대하고, 권역치료보호기관 2개소를 추가 지정해 전국 11개소로 확대 운영하고 있다. 정신건강간호사, 정신건강사회복지사 등 현장 실무 중심의 ‘중독 치료·재활 전문인력’을 양성해 지역사회 중독 치료 역량을 강화해 나갈 계획이다.