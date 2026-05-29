6·3 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 문혜정 여사가 서울 중구 소공동 행정복합청사에 마련된 사전투표소에서 투표하고 있다(왼쪽). 오른쪽 사진은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 송현옥 여사가 서울 용산구 한남동 주민센터 사전투표소에서 투표하는 모습. ▶관련기사 4·5면 윤창빈·임세준 기자


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