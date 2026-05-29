전년보다 79% 증가한 975팀 참가 ‘역대 최대’ 상위 5팀, 월스트리트 글로벌 금융탐방 기회

[헤럴드경제=박성준 기자] DB김준기문화재단은 제16회 DB보험금융공모전 시상식이 지난 22일 서울 강남구 DB금융센터에서 열렸다고 29일 밝혔다.

채준 서울대학교 경영대 교수(심사위원장)와 윤대근 DB김준기문화재단 이사장, DB그룹 임원진이 참석한 가운데 진행된 이번 시상식에서는 ‘PRIME’팀(허재환·최재윤)이 ‘지정학적 리스크의 인플레이션 전이경로 식별: BN-Informed SSVS-BVAR 접근’을 발표해 대상을 차지했다.

대상 수상자인 허재환 학생은 “서울대 경제학부 SFERS 학회 친구들과 열심히 연구 준비했다”며 “국내 최고 논문 공모전에서 수상한 것은 엄청난 영광”이라고 말했다.

DB김준기문화재단이 주최하고, DB손해보험이 후원하는 DB보험금융공모전은 금융 분야 논문·기획안 작성을 통해 학생들의 연구 역량 발전을 돕는 학술 공모전이다. 올해는 전년(546팀)보다 79% 늘어난 975팀이 참가해 역대 최대 규모를 기록했다. 치열한 경쟁을 뚫고 본선에 오른 9개 팀이 프레젠테이션을 진행했으며, 최종 심사를 통해 대상 1팀, 최우수상 3팀, 우수상 5팀이 선정됐다.

상위 5팀에는 세계 금융의 중심지인 미국 월스트리트에서 골드만삭스 등 글로벌 금융기관을 견학하는 금융탐방 기회가 주어진다. 우수상·장려상 수상팀에도 모건스탠리 등을 방문하는 아시아 금융탐방 기회가 제공된다.

지난해 시상식에서는 ‘에스퍼스였던것’팀(고명건, 진승휘)이 ‘한국 보험시장의 도덕적 해이와 역선택 추정’을 주제로 발표해 대상을 차지한 바 있다.

한편, DB김준기문화재단은 1988년 DB그룹 창업자인 김준기 회장이 개인 재산을 내 설립했다. 현재 보호대상 청소년 지원 장학사업인 ‘드림빅’을 비롯해 DB보험금융공모전, 실전 모의투자 대회인 ‘DB GAPS투자대회’ 등을 운영하고 있다.