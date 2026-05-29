편의점 사업주 10개소·자립준비청년 4명 지원… 5개월간 1개소(명)당 최대 325만 원 지급

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 동작구가 취업 취약계층의 안정적인 일자리와 자립 기반 마련을 위해 ‘2026년 시니어·자립준비청년 동행 편의점 지원사업’을 추진한다.

이번 사업은 동작구가 지난 4월 서울시 주관 ‘2026년 약자와의 동행 자치구 지원사업’ 공모에 선정됨에 따라 추진하는 것으로, 민간 편의점과 연계해 시니어와 자립준비청년의 지속 가능한 고용 체계를 구축하기 위해 기획했다.

지원 대상은 지역 내 편의점 사업주 10개소와 자립준비청년 4명이며, 지원 기준을 충족할 경우 5개월간 1개소(명)당 최대 325만 원의 지원금을 지급한다.

동작구에 거주하는 만 60세(1965년 12월 31일 이전 출생자) 이상 시니어를 신규 고용한 관내 편의점 사업주에게는 초기 인건비 부담 완화를 위해 첫 달 임금의 100%, 2~5개월 차 임금의 50%를 근무시간에 비례해 지원한다.

복지시설 등 보호종료 후 5년 이내의 동작구 거주 자립준비청년이 관내 편의점에 신규 취업할 경우, 장기근속 유도를 위해 1~4개월 차 임금의 50%, 5개월 차 임금의 100%를 근무시간에 비례해 지원한다.

시니어와 자립준비청년은 주 15시간 이상 근로계약을 체결해야하며, 시니어 채용 지원금은 사업주에게, 자립준비청년 지원금은 청년 본인에게 직접 지급된다.

구는 단순 일자리 및 자금 지원에 그치지 않고 ▷서비스 마인드 교육, 재무교육 등 참여자 대상 맞춤형 교육 ▷매월 근로자 지도 점검 ▷근로자 퇴사 시 재취업 알선 서비스 제공 등 사후관리도 함께 진행할 예정이다.

참여자 모집 일정은 5월 18일부터 6월 30일까지이며, 적격자 모집 시 조기 마감될 수 있다.

신청은 동작구청 누리집 고시공고를 확인한 후 구비서류를 준비해 전자우편 또는 동작구청 9층 일자리정책과 방문을 통해 접수할 수 있다.

이 밖에 궁금한 사항은 동작구청 누리집 내 고시공고 또는 홍보 포스터 내 정보무늬(QR코드)를 확인하거나 동작구청 일자리정책과로 문의하면 된다.