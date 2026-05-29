정원오 “주택 공급 약속 불이행·삼성역 부실은 안전 불감증” 포문 오세훈 “전임 구역 해제 원상 복구…GTX, 전문가 검증 거쳐 안전” 반박

[헤럴드경제=김해솔 기자] 6·3 지방선거 사전투표 돌입을 앞두고 열린 서울시장 TV 토론회에서 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 주거 정책과 안전 현안을 놓고 난타전을 벌였다.

정 후보와 오 후보, 김정철 개혁신당 후보, 권영국 정의당 후보는 28일 밤 서울 마포구 SBS 프리즘타워에서 열린 토론회에 참석해 치열한 공방을 주고받았다.

정 후보는 오 후보의 서울시장 재임 기간 주거 공급 실적을 도마 위에 올리며 포문을 열었다. 정 후보는 “2022년부터 2024년까지 착공 기준으로 3만9000호를 공급해 약속의 절반도 못 했다”며 전임자나 정부 탓을 한다고 비판했다. 이에 오 후보는 “전임 시장 시절 정비 구역 389곳을 해제해 전부 갈아엎고 제초제 뿌려 놓고 나간 것을 원상 복구하는 중”이라고 반박했다. 이어 오 후보는 행당7구역 재개발 과정의 유착 의혹을 제기했고, 정 후보는 “명백한 허위 사실”이라며 언성을 높였다.

최근 불거진 ‘GTX-A 삼성역 철근 누락’ 사태에 대해서도 정면충돌했다. 정 후보는 “서울시 담당 본부장은 철근 누락이 중대 과실이 아니라며 시장에게 보고도 안 했다는데 이것이 일반적인 부실시공이냐”며 오 후보의 현장 미방문을 ‘안전 불감증’이라고 꼬집었다. 오 후보는 “전문가 의견을 들어 공사를 계속할 강도가 유지된다고 판단했고 보완 방안을 마련했다”며 “정 후보가 이를 자꾸 선거용 소재로 쓰고 있어 말려들지 않으려는 것”이라고 맞받았다.

정 후보와 오 후보는 상대를 향한 공세를 제3당 후보에게 묻는 방식으로 ‘우회 공방’을 벌이기도 했다. 정 후보는 정의당 권 후보를 향해 오 후보 취임 이후 서울시 채무가 오히려 늘었다고 지적했고, 권 후보는 “빚을 줄였다는 얘기와 실제 통계 자료는 다르며 전시 행정 쪽에서 예산 낭비가 일어나고 있다”고 동조했다. 반면 오 후보는 개혁신당 김 후보에게 정 후보의 창업 지원금 정책의 실효성을 물었고, 김 후보는 “무작정 지원하면 부당 수급자가 생길 수밖에 없다”고 설명했다. 아울러 김 후보는 두 후보의 개인적 사법 리스크와 네거티브 전을 동시에 저격했으며, 권 후보는 “오 후보의 신통기획이나 정 후보의 착착개발이 별로 달라 보이지 않는다”고 비판했다.