정원오 “주택 공급 약속 불이행·삼성역 부실은 안전 불감증” 포문

오세훈 “전임 구역 해제 원상 복구…GTX, 전문가 검증 거쳐 안전” 반박

지난 28일 서울 마포구 SBS 프리즘타워에서 열린 2026 서울특별시장선거 후보자토론회에 앞서 후보들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 오세훈 국민의힘 후보, 김정철 개혁신당 후보, 권영국 정의당 후보, 정원오 더불어민주당 후보. [연합]
지난 28일 서울 마포구 SBS 프리즘타워에서 열린 2026 서울특별시장선거 후보자토론회에 앞서 후보들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 오세훈 국민의힘 후보, 김정철 개혁신당 후보, 권영국 정의당 후보, 정원오 더불어민주당 후보. [연합]

[헤럴드경제=김해솔 기자] 6·3 지방선거 사전투표 돌입을 앞두고 열린 서울시장 TV 토론회에서 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 주거 정책과 안전 현안을 놓고 난타전을 벌였다.

정 후보와 오 후보, 김정철 개혁신당 후보, 권영국 정의당 후보는 28일 밤 서울 마포구 SBS 프리즘타워에서 열린 토론회에 참석해 치열한 공방을 주고받았다.

정 후보는 오 후보의 서울시장 재임 기간 주거 공급 실적을 도마 위에 올리며 포문을 열었다. 정 후보는 “2022년부터 2024년까지 착공 기준으로 3만9000호를 공급해 약속의 절반도 못 했다”며 전임자나 정부 탓을 한다고 비판했다. 이에 오 후보는 “전임 시장 시절 정비 구역 389곳을 해제해 전부 갈아엎고 제초제 뿌려 놓고 나간 것을 원상 복구하는 중”이라고 반박했다. 이어 오 후보는 행당7구역 재개발 과정의 유착 의혹을 제기했고, 정 후보는 “명백한 허위 사실”이라며 언성을 높였다.

최근 불거진 ‘GTX-A 삼성역 철근 누락’ 사태에 대해서도 정면충돌했다. 정 후보는 “서울시 담당 본부장은 철근 누락이 중대 과실이 아니라며 시장에게 보고도 안 했다는데 이것이 일반적인 부실시공이냐”며 오 후보의 현장 미방문을 ‘안전 불감증’이라고 꼬집었다. 오 후보는 “전문가 의견을 들어 공사를 계속할 강도가 유지된다고 판단했고 보완 방안을 마련했다”며 “정 후보가 이를 자꾸 선거용 소재로 쓰고 있어 말려들지 않으려는 것”이라고 맞받았다.

정 후보와 오 후보는 상대를 향한 공세를 제3당 후보에게 묻는 방식으로 ‘우회 공방’을 벌이기도 했다. 정 후보는 정의당 권 후보를 향해 오 후보 취임 이후 서울시 채무가 오히려 늘었다고 지적했고, 권 후보는 “빚을 줄였다는 얘기와 실제 통계 자료는 다르며 전시 행정 쪽에서 예산 낭비가 일어나고 있다”고 동조했다. 반면 오 후보는 개혁신당 김 후보에게 정 후보의 창업 지원금 정책의 실효성을 물었고, 김 후보는 “무작정 지원하면 부당 수급자가 생길 수밖에 없다”고 설명했다. 아울러 김 후보는 두 후보의 개인적 사법 리스크와 네거티브 전을 동시에 저격했으며, 권 후보는 “오 후보의 신통기획이나 정 후보의 착착개발이 별로 달라 보이지 않는다”고 비판했다.


sunpine@heraldcorp.com