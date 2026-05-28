[헤럴드경제=박연수 기자] 삼양그룹의 장학재단인 수당재단은 지난 27일 서울 소공동 롯데호텔에서 ‘제35회 수당상 시상식’을 개최했다고 밝혔다.

수당상은 삼양그룹 창업자 수당 김연수 선생의 산업보국과 인재육성 정신을 계승하기 위해 제정됐다. 기초과학·인문사회·응용과학 3개 부문에서 연구자들을 매년 2명씩 선정해 각각 상금 2억원과 상패를 수여하고 있다.

올해 수당상 수상자는 황일두 포항공과대학교 생명과학과 석천석좌교수와 조성배 연세대학교 컴퓨터과학과 교수가 선정됐다.

황일두 교수는 기초과학 부문 수상자로 선정됐다. 식물 바이오매스(생물에서 유래한 자원) 생산과 친환경 작물 개발에 핵심이 되는 발달 신호 전달 체계 및 관다발의 진화 원리를 규명해 식물 발달 생물학 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

응용과학 부문을 수상한 조성배 교수는 독창적인 복합 인공지능 연구로 산업 현장에서 발생하는 문제들을 해결한 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다. 데이터의 모양이나 패턴을 추출하는 ‘컨볼루션 신경망’과 데이터의 변화 흐름을 분석하는 ‘장단기메모리 순환신경망’을 결합해 학계의 주목을 받았다.

김윤 수당재단 이사장은 “앞으로도 깊이 있는 연구로 학계 발전을 이끌고, 후학 양성에도 정진해 수당상의 인재육성 정신을 이어가길 바란다”고 말했다.