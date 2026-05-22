“GD의 180억집, 슈퍼카 거실에 주차한대” 보이스톡 개발자 등 ‘영앤리치’ 모였다 [초고가 주택 그들이 사는 세상]

가수 지드래곤이 성수 ‘갤러리아포레’, 한남 ‘나인원한남’에 이어 새로운 거처로 선택해 화제가 된 ‘워너 청담’(ONER CHEONGDAM)은 국내 최초 특화 설계와 영구 한강 조망권을 앞세워 초고가 주택이 즐비한 청담동 내에서도 새로운 하이엔드 주거 기준으로 자리매김했다.