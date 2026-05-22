중랑천 이문수변공원
중랑천 이문수변공원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 권한대행 부구청장 김기현)는 중랑천 이문수변공원 그라스원 인근 3000㎡ 규모 공간에 수레국화가 만개하여 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다고 밝혔다.


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