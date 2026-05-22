[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 권한대행 부구청장 김기현)는 중랑천 이문수변공원 그라스원 인근 3000㎡ 규모 공간에 수레국화가 만개하여 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다고 밝혔다.
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입력 2026-05-22 15:52:32 수정 2026-05-22 15:52:36
[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 권한대행 부구청장 김기현)는 중랑천 이문수변공원 그라스원 인근 3000㎡ 규모 공간에 수레국화가 만개하여 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다고 밝혔다.
지방선거 공약 살퍼보니…與 “균형발전” vs 野 “주거 안정”
[헤럴드경제=정석준·김해솔 기자] 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당과 국민의힘이 균형발전, 주거 대책, 산업 육성, 국민 안전 등을 놓고 선명한 시각차를 드러내며 치열한 정책 경쟁을 예고했다. 민주당은 국가 균형발전과 공공성 강화에 방점을 찍은 반면, 국민의힘은 주거 안정과 규제 완화, 산업 경쟁력 강화에 공을 들이는 모습이다. 수도권에서는 교통·주거
84㎡ 받으려면 6억원 내야…상계주공5 “현금청산 하겠다는 소유주도” [부동산360]
[헤럴드경제=김희량 기자] 서울 노원구의 대표 재건축 단지인 상계주공5단지가 분양신청을 개시한 가운데 최고 6억원대에 달하는 예상분담금이 제시됐다. 현재 매물 시세에 맞먹는 분담금 규모에 주민들의 고심도 깊어질 전망이다. 21일 정비업계에 따르면 상계주공5단지는 지난 18일부터 오는 7월6일까지 분양신청을 진행한다. 시행사인 한국자산신탁이 조합원에 배포한 안내서에 따르면 공사비는 3.3㎡(평)당 770만원, 비례율은 81.51%로 적용됐다. 상계주공5단지는 단지 840가구가 모두 31㎡(이하 전용면적) 소유주다. 조합원은 분양 시 ▷59㎡ 3억6590만원 ▷67㎡ 4억4651만원 ▷84㎡ 6억477만원을 분담금(예상)으로 납부해야 한다. 평형별 세대 수는 ▷59㎡ 378세대 ▷67㎡ 345세대▷84㎡ 273세대로 59㎡(38%)의 비중이 가장 많다. 이 같은 추정 분담금은 당초 예상보다는 감소한 것이다. 서울시의 ‘사업성 보정계수’ 적용을 통해 일반분양을 3가구에서 101가구 늘리고
“GD의 180억집, 슈퍼카 거실에 주차한대” 보이스톡 개발자 등 ‘영앤리치’ 모였다 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
가수 지드래곤이 성수 ‘갤러리아포레’, 한남 ‘나인원한남’에 이어 새로운 거처로 선택해 화제가 된 ‘워너 청담’(ONER CHEONGDAM)은 국내 최초 특화 설계와 영구 한강 조망권을 앞세워 초고가 주택이 즐비한 청담동 내에서도 새로운 하이엔드 주거 기준으로 자리매김했다.
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이