[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)와 BNK부산은행의 금융 지원으로 추진된베트남 호치민 인근 동나이성 연짝 6공단에 위치한 롯데글로벌로지스의 콜드체인 물류센터 준공식이 지난 21일 개최됐다.

해진공은 이날 준공식에 안병길 해진공 사장, 빈대인 BNK금융지주 회장, 강병구 롯데글로벌로지스 대표 등 각 사 임직원과 응우옌 반 우트(Nguyen Van Ut) 동나이성 인민위원회 위원장 등 베트남 정부 관계자들이 참석해 물류센터의 본격적인 출발을 축하했다고 22일 밝혔다.

올 하반기부터 본격 운영될 이 물류센터는 부지면적 5만5553㎡(1만6804평), 연면적 2만6167㎡(7916평) 규모로 저온(콜드체인) 물류센터와 상온 물류센터 등 2개 동으로 운영된다. 총사업비는 436억원이며, 총 조달 규모 300억원 중 해진공이 200억원을 투자했다

최근 글로벌 공급망 불안이 커지면서 해외 물류 거점의 중요성도 커지고 있는 시점에서 해진공과 BNK부산은행이 국내 물류기업의 해외 물류 자산 확보를 지원한 사례라는 점에서 의미가 크다.

롯데글로벌로지스 물류센터가 운영되면 우리 기업들의 베트남 시장 진출과 현지 공급망 안정에 중요한 역할을 할 것으로 해진공은 기대하고 있다. 특히 이 물류센터는 정부의 글로벌 거점 항만 구축 전략에 따라 향후 ‘해외공동물류센터’로 지정해 우리 수출입 기업의 해외 진출 지원을 위한 시설로 활용될 예정이다.

해진공은 우리 수출입·물류 기업 경쟁력 강화를 위해 지금까지 해외 8개 물류센터에 투자를 승인했으며 베트남 물류센터와 미국 5곳 등 모두 6곳의 물류센터를 공급망 거점으로 운영하고 있다.

안병길 해진공 사장은 “이 물류센터는 베트남에 진출한 우리 기업들의 핵심 거점이 될 것”이라며 “앞으로도 주요 해외 항만과 물류거점 확보를 위한 투자에 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.