[헤럴드경제=나은정 기자] 평소 직장 동료들의 경조사를 챙겨온 60대 여성이 아들의 결혼식을 치르면서 축하 연락조차 없던 후배 직원들에게 서운함을 토로한 사연이 이목을 끌고 있다.

최근 아들을 결혼시킨 60대 직장인 A씨의 사연은 지난 11일 JTBC ‘사건반장’을 통해 전해졌다.

A씨는 “결혼식은 가족 중심으로 간소하게 진행했지만, 예의상 회사 메신저를 통해 부서 전체 직원들에게 모바일 청첩장을 보내 소식을 알렸다”고 했다.

결혼식 당일 찾아온 하객들에게 감사 인사를 전하던 A씨는 같은 부서의 후배 직원 3명이 결혼식 참석을 커녕 축하 연락조차 하지 않은 데 대해 섭섭함을 느꼈다.

A씨 “부서 인원이 100명 가까이 되긴 하지만 서로 오며가며 인사하는 사이”라며 “특히 내 경우엔 후배 직원 3명의 경조사를 모두 챙겼는데 정작 내 아들 결혼식에는 연락 한 통 없으니 내심 서운하더라”고 토로했다.

그는 “축의금 액수 중요한 게 아니라, 축하한다는 연락 정도는 있을 줄 알았다”며 “이게 요즘 MZ식 선 긋기인가 싶기도 한데, 내가 꼰대인 건가”라고 조언을 구했다.

이에 손수호 변호사는 “사연자가 후배들의 경조사를 모두 챙겼다고 했는데 후배들이 아무 연락이 없다는 건 이해하기 어렵다”고 지적했다. 박상희 교수 역시 “이건 사회 생활의 기본이 안 된 것”이라며 “요즘 젊은 세대도 해야할 도리는 다 한다. 세대의 문제가 아니라 예의가 없는 행태”라고 꼬집었다.

온라인상에서도 “받았으면 답례를 하는 게 사회 생활이기 전에 인간으로서의 기본 도리다”, “받았으면 최소한 답례는 해야 한다”, “축의금이 부담되면 축하 연락이라도 하는 게 예의다” 등 공감이 쏟아졌다. 일각에서는 “애초에 안 하고 안 받는 게 속편하다”, “오죽하면 시절 인연이라는 말이 있겠나. 세상이 많이 변했다” 등의 목소리도 이어졌다.