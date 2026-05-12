[헤럴드경제=고승희 기자] 블랙핑크 제니가 로제에 이어 미국 빌보드 ‘핫100’ 톱10에 입성한 두 번째 멤버가 됐다. 테임 임팔라(Tame Impala)와 협업한 ‘드라큘라(Dracula)’를 통해서다.

11일(현지 시간) 미국 빌보드가 공개한 차트 예고 기사에 따르면 블랙핑크 제니와 테임 임팔라가 함께 부른 ‘드라큘라’는 이번주 메인 싱글 차트인 ‘핫100’에서 10위에 올랐다. 전주보다 8계단이나 상승한 수치다.

이번 주 ‘드라큘라’는 전주 대비 5% 증가한 1210만 회의 스트리밍, 20% 증가한 2310만 명의 라디오 청취자, 25% 증가한 2000장의 판매량을 기록했다.

이번 톱10의 진입은 제니의 솔로 커리어에서 최고의 성적이다. 블랙핑크 멤버 중엔 로제에 이어 두 번째로 ‘핫100’ 톱10에 오른 멤버다.

로제는 앞서 2024년 10월 브루노 마스와 협업한 ‘아파트(APT.)’로 ‘핫100’ 8위로 데뷔한 뒤 2025년 2월 3위까지 올라가며 K-팝 여성 솔로 아티스트 최초로 톱10 및 톱5 진입을 동시에 달성했다.

제니의 성취까지 더해 블랙핑크는 두 멤버가 솔로로 ‘핫100’ 톱10에 진입한 다섯 번째 ‘여성 멤버 복수 보유 그룹’이 됐다.

빌보드에 따르면 데스티니스 차일드(비욘세, 켈리 롤랜드), 피프스 하모니(카밀라 카베요, 노르마니), 플리트우드 맥(크리스틴 맥비, 스티비 닉스), 고고스(벨린다 칼라일, 제인 위들린)에 블랙핑크는 이어 이 명단에 이름을 올렸다.

제니는 그간 ‘핫100’에서 꾸준히 존재감을 쌓아왔다. 2023년 더 위켄드, 릴리-로즈 뎁과 협업한 ‘원 오브 더 걸스(One of the Girls)’로 처음 차트에 이름을 올린 뒤, 2024년 10월 솔로 싱글 ‘만트라(Mantra)’로 98위에 데뷔하며 첫 솔로 진입을 기록했다. 이후 도미닉 파이크가 피처링한 ‘러브 행오버(Love Hangover, 96위)’, 도이치 피처링의 ‘엑스트라엘(ExtraL, 74위)’을 거쳐 2025년 3월에는 데뷔 솔로 정규 앨범 ‘루비(Ruby)’에서 ‘라이크 제니(like JENNIE, 83위)’, 듀아 리파 협업의 ‘핸들바스(Handlebars, 80위)’까지 총 6곡을 ‘핫100’에 올렸다.

특히 제니는 ‘루비’ 발매 당시 한 주에 3곡(‘라이크 제니’, ‘핸들바스’, ‘엑스트라엘’)을 동시에 차트인의 기록을 세웠다. K-팝 여성 솔로 아티스트 최초다. 게다가 ‘핫100’에 6곡을 올린 K-팝 여성 솔로 아티스트 1호라는 타이틀도 보유하고 있다. 이는 방탄소년단 정국의 ‘골든(GOLDEN)’과 리사의 ‘얼터에고(ALTEREGO)’(각 3곡)를 넘어선 K-팝 솔로 아티스트 앨범 최다 ‘핫100’ 진입 기록이기도 하다.

‘드라큘라’는 테임 임팔라가 2025년 10월 솔로로 먼저 발표한 곡이다. 지난 2월 제니를 피처링한 듀엣 버전이 공개됐다.

테임 임팔라의 케빈 파커에게도 이번 톱10 진입은 처음이다. 그는 앞서 2023년 두아 리파의 ‘후디니(Houdini)로 11위를 기록했고, 2016년 레이디 가가의 ’퍼펙트 일루전(Perfect Illusion)의 공동 작곡가 겸 프로듀서로 15위에 올랐다.

‘드라큘라’는 현재 ‘핫 댄스/일렉트로닉 송스(Hot Dance/Electronic Songs)’ 차트 18주 연속 1위, ‘핫 록 앤 얼터너티브 송스(Hot Rock & Alternative Songs)’ 차트 2주 연속 1위를 기록 중이다.

멀티 장르를 넘나드는 이 곡의 차트 성적은 제니가 단순히 K-팝 프레임을 넘어 글로벌 팝 음악계에서 다각적인 음악적 정체성을 구축하고 있음을 보여준다.

이번주 빌보드 ‘핫100’ 차트에서 여성 아티스트들은 톱10 중 8곡을 차지하며 8주 연속 7곡 이상을 기록하고 있다. 이는 2014년 8~10월(테일러 스위프트, 메건 트레이너 등이 주도) 이후 가장 긴 연속 기록이다. 엘라 랭글리의 ‘추진’ 텍사스(choosin Texas)‘는 9주 연속 1위, ’비 허(Be her)‘는 2위에 올랐다.