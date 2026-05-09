보기 3개 버디 7개, 중간합계 10언더파 “10, 11번홀 위기 파로 막아 운영 도움”

[헤럴드경제=조용직 기자] 정찬민이 KPGA투어 파운더스컵에서 2라운드 공동선두에 이어 3라운두 단독선두로 우승경쟁을 이어갔다.

정찬민은 9일 전남 영암군 골프존카운티 영암45 카일필립스 코스(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 보기는 3개로 막고 버디 7개를 잡아 4언더파 68타를 쳤다.

이날까지 중간합계 10언더파 206타를 친 정찬민은 양지호, 정재현(이상 9언더파 207타)을 1타 차로 따돌리고 단독 선두로 4라운드를 맞는다. 투어 3년 만의 우승에 성큼 다가섰다.

투어를 대표하는 장타자인 정찬민은 2023년 GS칼텍스 매경오픈과 골프존-도레이 오픈에서 우승하며 최고의 한 해를 보냈다. 하지만 이후에는 상금 순위에서도 하위권으로 밀리는 부진한 시즌을 보냈다.

공동 선두로 3라운드를 출발한 정찬민은 양지호, 정재현 등과 치열한 선두 다툼을 벌였다. 정찬민은 12번 홀까지 3타를 줄이다 13번 홀(파4)과 14번 홀 (파3)에서 연속 보기를 적어내 순위 경쟁에서 밀려나는 듯했다.

정찬민은 곧바로 다음 2개 홀에서 연속 버디로 만회하더니 18번 홀(파4)에서 7ｍ 거리의 버디 퍼트를 홀에 넣어 단독 선두로 마쳤다.

정찬민은 경기 후 인터뷰에서 “10번홀(파5), 11번홀(파4)에서 티샷이 왼쪽으로 밀려 위기였는데 파로 막은 게 운영에 도움이 됐다. 특히 퍼트가 잘 되기도 했다”고 밝혔다.

그는 “내일 바람도 많이 분다고 해서 전체적으로 타수가 많이 줄어들지는 않을 것 같다”며 “그런 상황에서도 흔들리지 않고 경기를 하다 보면 좋은 결과가 따라오지 않을까 생각한다”고 우승에 대한 기대감도 숨기지 않았다.

양지호는 4번 홀(파4)에서 더블보기를 적어내 흔들렸지만 6번 홀(파5) 버디에 이어 7번 홀(파4)에서 샷 이글을 잡아내며 분위기를 바꿨다. 정재현은 3라운드에서 그린을 단 한 번만 놓치는 정교한 아이언 샷을 보여줬고, 312야드가 넘는 드라이버 비거리를 뽐냈다.

군 복무를 마치고 복귀한 KPGA 투어 통산 2승의 신상훈도 5타를 줄여 중간 합계 8언더파 208타, 4위에 올라 우승 경쟁에 뛰어들었다.

지난해 우승자 문도엽도 하루 동안 7타를 줄이는 불꽃타를 휘두르며 공동 5위(7언더파 209타)로 도약해 타이틀 방어에 의욕을 보였다.