12일 풍력 정부 입찰 마감 앞두고 업계 혼선 지속 “시나리오 여러 개 놓고 사업성 따져…입찰 포기 검토도” “기자재 국산화·단가 인하 병행 어렵다” 업계 호소

[헤럴드경제=박혜원 기자] 올해 풍력 정부 입찰 마감이 다가오는 가운데 참여 여부를 두고 국내 사업자들의 고심이 이어지는 분위기다. 국산 기자재 우대 방침이 이어지는 가운데 발전단가 인하 조치가 겹치면서 업체들 사이에선 사업성을 확보하기 더욱 어려워졌다는 호소가 나온다.

내주 초 풍력 입찰 마감, 사업자들 여전히 고심

9일 업계에 따르면 2026년 상반기 풍력 고정가격계약 경쟁입찰 마감인 오는 12일을 앞두고 국내 해상풍력 사업자들 다수는 입찰 참여 여부를 마지막까지 확정하지 못하고 있다. 한 관계사는 “발전 단가에 따른 시나리오 3~4개를 두고 마지막까지 입찰 여부 논의를 이어가고 있다”며 “사업성이 확보되지 않을 시 입찰 자체에 참여하지 않겠다는 업체도 적지 않다”고 전했다.

정부가 해상풍력 사업자들에게 ‘기자재 국산화’와 ‘발전단가 인하’ 방침을 동시에 요구하면서 혼란이 이어지고 있다는 게 업계 입장이다. 지난해 입찰에서 정부는 해상풍력 기자재에 국산 제품을 사용하는 업체에 가점을 주겠다는 취지로 입찰 심사 기준에 ‘안보 지표’를 신설했다.

이에 실제로 지난해 입찰 결과에선 국산 터빈 우대 방침이 두드러졌다. 두산에너빌리티의 풍력 터빈을 채택한 사업이 다수 선정된 반면, 덴마크와 독일 등 외산 터빈을 채택한 사업은 모두 탈락했다. 특히 중국 터빈 업체인 골드윈드의 독일 계열사 벤시스를 국내 업체 유니슨이 조립하는 방식을 제시한 사업 역시 고배를 마셨다.

올 들어 입찰 상한가 5원 ‘뚝’…업계 “1원만 줄어도 사업성 큰 타격”

그런데 올해 입찰에선 국산화 기조가 그대로 적용되는 가운데, 발전단가 인하라는 변수가 생겼다. 올해 상반기 해상풍력 입찰 상한가격은 고정식 해상풍력(육지) 171.229원으로 제시됐다. 2024~2025년에 동일하게 적용됐던 176.565원 대비 약 3%(5원) 줄어든 수치다.

정부 입찰을 통해 선정된 발전사들은 상한가격 이상의 가격으로 전력을 판매할 수 없다. 즉 입찰 상한가격은 발전사들의 사업 수익성을 결정 짓는 기준이다. 업계 관계자는 “상한 가격은 1원만 줄어들어도 사업성에 큰 타격을 준다”며 “가격이 높은 국산 기자재를 적용하면 사실상 사업성을 담보하기 어려운 상황”이라고 지적했다.

단가 인하, 李대통령 지적 여파 관측

업계에선 이같은 단가 인하 조치가 지난해 이재명 대통령의 발언을 의식한 조치라는 해석이 나온다. 지난해 말 기후에너지환경부 대통령 업무보고에서 이 대통령은 “태양광 발전단가가 100원 수준으로 낮아지는 상황에서 250원 수준으로 추정되는 해상풍력을 왜 굳이 확대해야 하는가”라고 질의했다. 정부 추정치에 따르면 태양광 발전단가는 현재 kWh당 150원, 해상풍력은 330원 수준이다.

당시 기후부에선 현재의 해상풍력 단가는 규모의 문제로, 현재 3기가와트(GW)인 설치 규모를 정부 목표인 2035년 25GW까지 늘리면 발전 단가를 낮출 수 있다고 설명했다. 실제로 설치 규모가 10GW인 국가에선 발전 단가를 150원까지도 낮춘 사례가 있다는 게 기후부 답변이었다. 또 해상풍력 단지 조성에 조 단위가 투입된다는 점을 고려하면 산업적인 기여도도 크다고 답했다.