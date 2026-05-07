-지역 유망 수출기업 및 공급망 핵심시업 집중 지원

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 자뮤무역협정(FTA)를 활용해 수출하는 중소ㆍ중견 수출(제조)기업27곳에 추가적으로 원산지관리 시스템 구축 종합컨설팅을 지원한다.

산업통상부는 FTA 원산지 관리 정보화 지원을 위한 ‘2026년 원산지관리시스템 종합컨설팅사업’ 대상 기업 27곳을 선정했다고 7일 밝혔다.

이 사업은 우리 수출 중소·중견기업의 전사적 자원관리 시스템(ERP)과 원산지관리시스템을 자동으로 연계해 시스템 기반 원산지 관리 업무를 정착시키기 위한 것이다.

이를 통해 기업들이 원산지 증명 절차를 체계적으로 관리하고 글로벌 통상 리스크에 선제적으로 대응할 수 있도록 돕는다. 구체적으로 ▷기업형 FTA 원산지관리 시스템 구축 종합컨설팅 ▷fTA Korea 원산지관리시스템(Auto-Link방식 or Plug-In방식) 구축(수출기업) ▷FTA Korea 원산지관리시스템 적용(협력기업) ▷공급망 관리 협력기업 포털기능 적용 ▷품목분류 등 전문가 사전 컨설팅 ▷원산지관리시스템 활용 교육 등이 지원된다.

선정된 기업들은 연말까지 ▷기업 ERP와 원산지 관리시스템 간 데이터 연계시스템 구축 ▷협력기업 원산지 관리시스템 적용 ▷원산지 관리시스템 활용 교육 ▷원산지 증빙서류 디지털화 등에 관한 컨설팅을 받는다.

올해 공모에는 총 68개 기업이 신청해 약 2.5대 1의 경쟁률을 기록했다.

산업부는 선정 과정에서 전국 각 지역의 유망 수출기업 등을 지원하는 데도 중점을 뒀다고 설명했다.

박근오 산업부 통상협정정책관은 “단순히 서류 작성을 돕는 차원을 넘어 기업의 시스템 자체가 글로벌 표준에 부합하도록 체질을 개선하는 것이 사업의 본질”이라며 “선정된 지역 유망기업들이 수출현장에서 겪는 원산지 관리 부담을 획기적으로 줄이고 글로벌 시장에서 당당히 경쟁할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.