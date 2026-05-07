전자공보물 도입 찬성 82.7%·투표시간 단축 찬성 74.2% “선거사무 하루 15시간 노동”…투표사무원 수당 최저임금 연동 요구

[헤럴드경제=김용훈 기자] 전국공무원노동조합이 전자공보물 도입과 투표시간 단축, 투표사무원 수당 현실화를 촉구하고 나섰다. 선거관리 업무를 맡는 지방공무원들의 과도한 노동 부담을 줄이고 선거 신뢰도를 높이기 위해 제도 개선이 필요하다는 주장이다.

전국공무원노동조합은 7일 국회 소통관에서 ‘선거제도 개선 국민여론조사 결과 발표 기자회견’을 열고 “국민들은 시대에 뒤떨어진 선거제도를 과감히 바꾸라고 요구하고 있다”며 정치권에 공직선거법 개정을 촉구했다.

공무원노조가 지난 2월 26일부터 3월 31일까지 선거권이 있는 국민 6820명을 대상으로 온·오프라인 설문조사를 실시한 결과, 종이공보물을 전자공보물로 전환하는 데 응답자의 82.7%가 찬성했다. 반대는 8.8%에 그쳤다. 종이공보물의 문제점에 대해서도 83.4%가 “예산 낭비·환경오염 등 문제가 있다”고 답했다.

응답자의 18.8%는 선거공보물을 “봉투째 버린다”고 답했고, “읽지 않는다”는 응답도 17.5%였다. 공보물을 버리는 이유로는 “TV 등으로 이미 정보를 알고 있어서”라는 응답이 55.7%로 가장 많았다.

투표시간 단축에 대한 찬성도 우세했다. 응답자의 74.2%가 투표시간 단축에 찬성했고, 반대는 19.1%였다. 단축 방식으로는 ‘오전 8시~오후 6시’가 56.8%, ‘오전 9시~오후 6시’가 39.5%로 집계됐다.

공무원노조는 현행 사전투표 이틀과 본투표 하루 체계로도 충분한 투표 기회가 보장되고 있다고 주장했다. 노조는 “현재 지방공무원들은 사전투표와 본투표를 포함해 하루 15시간이 넘는 살인적 노동을 감당하고 있다”며 “과로와 피로 누적으로 선거관리 신뢰도 역시 위협받고 있다”고 밝혔다.

투표사무원 수당 현실화 요구도 제기됐다. ‘투표사무원 수당을 최저임금과 연동해야 한다’는 의견에는 응답자의 94.1%가 찬성했다.

박중배 공무원노조 수석부위원장은 “현재의 수당 수준으로는 인력 확보조차 어려운 실정”이라며 “공정한 선거를 책임지는 노동에 정당한 보상이 반드시 이뤄져야 한다”고 말했다.