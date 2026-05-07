[헤럴드경제=김희량 기자] 대한주택건설협회는 최근 주택도시보증공사(HUG)가 건설임대주택의 임대보증금 보증 시 한국감정평가사협회 감정평가기관 추천제를 병행 도입한 것에 대해 환영한다고 7일 밝혔다.

협회는 “그동안 주택업계가 경기침체로 인한 임대주택 평가금액 하락으로 경영상 어려움을 겪어왔다”면서 “이번 제도 도입을 통해 보다 객관적이고 신뢰성 있는 감정평가가 이뤄질 수 있는 토대가 구축됐다”고 평가했다.

중동정세 불안 등으로 인해 가중된 주택업계의 부담을 완화하기 위해 HUG가 시행한 ‘보증료 할인’ 등 선제적 지원 조치에 대해서도 언급했다. 협회는 “이는 주택시장 회복에 온기를 불어 넣는 것은 물론, 서민들의 주거사다리 역할을 하는 임대아파트 공급 확대에도 크게 기여할 것”이라고 전망했다.

협회 관계자는 “앞으로도 HUG와의 소통과 협력을 더욱 강화해 나갈 계획”이라며 “이 같은 긴밀한 협력 관계를 바탕으로 주택시장이 조속히 활력을 되찾고 정상화되기를 기대한다”고 전했다.

한편 대한한주택건설협회는 주택법에서 정하고 있는 법정단체로 주택산업의 전문화와 건전한 육성발전 그리고 국민의 주거안정을 도모하고자 설립됐다.