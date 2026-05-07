무소속 출마 선언, 이원택 후보와 경쟁 “무소속 후보 아닌 도민 소속 후보”

대리기사비 명목의 ‘현금 살포’로 더불어민주당에서 제명된 김관영(사진) 전북특별자치도지사가 예비후보에 등록하고 무소속 출마의 길을 선택했다. 이로싸 민주당 후보로 선출된 이원택 후보와 김 후보 간 경쟁구도가 본격화할 전망이다. 김 후보는 7일 전북도의회에서 가진 기자회견에서 “민주당의 공천장이 아닌 도민의 판단을, 중앙의 결정이 아닌 도민의 선택을 받겠다”며 출마를 공식화했다.

스스로를 무소속 후보가 아닌 ‘도민 소속 후보’로 명명한 김 후보는 “저는 민주당이 지켜온 공정과 정의의 가치를 믿어왔고, 민주당이 지방자치와 분권의 가치를 존중하는 정당이라고 믿어왔다”면서도 “그러나 이번 공천 과정이 과연 공정했느냐”고 되물었다.

김 후보는 지난해 11월 30일 민주당 청년당원 등과의 술자리에서 100만원 안팎의 대리기사비를 뿌린 사건으로 지난달 1일 민주당에서 전격 제명돼 전북지사 경선 후보 자격마저 박탈당했다.

직후 이 후보의 ‘식사비 대납 의혹’에 대한 당의 윤리감찰이 ‘혐의없음’으로 끝나자 형평성, 공정성에 대한 문제를 제기하며 당을 비판해왔다.

김 후보는 “이 문제를 도민의 선택권을 회복하는 문제로, 전북의 미래를 지키는 문제로, 전북 경제의 흐름을 이어가는 문제로 인식한다”고 짚었다.

지난 4년간 자신의 치적으로는 2036 전주 하계올림픽 국내 후보 도시 선정 ▷금융중심지 지정 여건 조성 ▷27억원 규모 투자 유치 등을 언급했다.

양대근 기자