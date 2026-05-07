매출도 최대 기록…글로벌·주력사업 ‘쌍끌이’ 해외매출 5000억원 돌파·디바이스 1327억원

[헤럴드경제=강승연 기자] 에이피알이 1분기 매출과 영업이익 모두 역대 최대 기록을 경신하며 고성장을 이어갔다. 글로벌 사업과 주력 사업이 모두 가파른 성장세를 보였다.

에이피알은 7일 잠정 실적 공시를 통해 1분기 연결 기준 영업이익이 1523억원으로 전년 동기 대비 173.7% 성장했다고 밝혔다. 매출액은 5934억원으로 123.0% 늘어났다. 매출과 영업이익 모두 창사 이래 단일 분기 최대치다.

글로벌 사업이 견인했다. 1분기 매출은 5281억원으로 전년 동기 대비 179.9% 신장했다. 전체 매출에서 해외 매출이 차지하는 비중은 89.0%로 1년 전보다 18.1%포인트 확대됐다. 특히 미국 매출이 2485억원으로 250.8% 늘며 핵심 성장 동력으로 자리매김했다. 일본과 기타 지역도 매출이 각각 100.8%, 216.1% 증가했다.

화장품·뷰티 부문은 174.3% 늘어난 4526억원의 매출을 기록했다. ‘메디큐브’ 주력 제품인 PDRN 제품군은 2월 글로벌 누적 판매량이 5000만개를 돌파했다. 토너패드 제품군은 1분기 누적 판매량이 2000만개를 넘어섰다. 지난 3월 미국 아마존 봄 행사에서 뷰티 부문 베스트셀러 100위 내 10개 제품을 진입시키기도 했다.

‘메디큐브 에이지알’을 중심으로 한 뷰티 디바이스 부문도 역대 최대 실적을 달성했다. 1분기 매출은 46.0% 증가한 1327억원이었다.

에이피알은 신규 시장을 공략하는 동시에 판매처를 확대할 계획이다. 3월 프랑스를 비롯해 독일·이탈리아·스페인 등 유럽 17개국 내 세포라 온오프라인 채널에 메디큐브를 론칭했다. 인도 최대 뷰티 라이프 스타일 플랫폼 나이카(Nykaa)와 전략적 파트너십도 체결했다. 2분기부터는 기존 얼타뷰티 외 복수의 미국 대형 오프라인 채널에 입점할 예정이다.

에이피알 관계자는 “기존 시장에서의 성공이 글로벌 전역으로 확산되며 신규 수요를 창출하는 ‘플라이휠 효과(Flywheel Effect)’로 이어지고 있다”며 “신규 시장 진출과 유통 채널 다각화로 외형 성장을 도모하고, 트렌드를 반영한 신제품으로 퀀텀 점프를 이어가겠다”고 말했다.