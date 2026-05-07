[헤럴드경제=채상우 기자] 하루 3~5잔의 커피를 마시면, 장 건강에 도움을 줄 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

최근 아일랜드 코크대 산하 APC 마이크로바이옴 연구팀은 커피가 장과 뇌를 연결하는 ‘장-뇌 축(gut-brain axis)’에 어떤 영향을 미치는지에 대한 논문을 국제 학술지 네이처에 게재했다.

연구팀은 커피를 규칙적으로 마시는 사람 31명과 커피를 마시지 않는 사람 31명을 비교했다. 참가자들은 심리 평가를 받고 식단과 카페인 섭취량을 기록했고, 연구팀은 대변과 소변 샘플을 채취해 장내 세균과 정서 상태 변화를 분석했다. 커피 섭취군은 하루 평균 3~5잔의 커피를 마셨다. 이는 유럽식품안전청(EFSA)이 안전하고 적정한 수준으로 보는 섭취량이다.

연구에서는 커피 섭취자에게서 특정 장내 세균이 더 많이 발견됐다. ‘에게르텔라(Eggertella sp)’와 ‘크립토박테리움 커르툼(Cryptobacterium curtum)’ 수치가 높게 나타났다. 이들 미생물은 소화기관 내 산 생성과 담즙산 합성 등에 관여한다. 연구팀은 이러한 과정이 유해균과 감염으로부터 몸을 보호하는 데 도움을 줄 수 있다고 설명했다.

또 긍정적 감정과 관련이 있는 것으로 알려진 ‘피르미쿠테스(Firmicutes)’ 계열 세균도 증가한 것으로 나타났다.

인지 기능에서는 카페인과 디카페인 커피 간 차이도 확인됐다. 학습 능력과 기억력 향상은 디카페인 커피를 마신 참가자들에게서만 관찰됐다. 연구팀은 카페인이 아닌 폴리페놀 같은 성분이 일부 인지 기능 개선 효과와 관련 있을 가능성이 있다고 분석했다.

반면 카페인 커피를 마신 참가자들에게서는 불안 감소와 함께 집중력·주의력 향상 효과가 나타났다. 또 카페인은 염증 위험 감소와도 관련이 있는 것으로 분석됐다.

연구 책임자인 존 크라이언 코크대 교수는 “이번 연구는 커피가 장내 미생물과 신경학적 반응에 어떤 영향을 미치는지, 또 장기적으로 건강한 장내 환경 형성에 어떤 잠재적 이점이 있는지를 보여준다”며 “커피는 장내 미생물의 활동과 대사물질 활용 방식에 영향을 줄 수 있다”고 밝혔다.