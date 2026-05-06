“발품부터 경매까지”… ‘부동산360’, 실전형 투자 콘텐츠로 호응

아파트 현장 분석·경매 검증·정책 해설까지… 3대 코너로 입체 정보 제공

최근 부동산 시장은 금리, 세제, 규제가 동시다발로 요동치면서 시청자들의 정보 갈증이 그 어느 때보다 높아지고 있다. 이에 유튜브 채널 ‘부동산360’은 세 가지 코너를 통해 구독자들의 큰 호응을 얻고 있다.

첫 번째 코너는 ‘아파트 언박싱’이다. 제목처럼 상자를 열어젖히듯 아파트 단지를 낱낱이 파헤친다. 지금 시장에서 가장 뜨거운 관심을 받는 단지들을 직접 찾아가 입지부터 주변 인프라, 실거주 포인트까지 한 번에 담아낸다. 교통, 학군, 상권, 개발 호재까지 발품을 팔아야만 알 수 있는 정보들을 카메라에 담는 것이 이 코너의 핵심이다. ‘어디가 좋다더라’는 소문에 그치지 않고, 발로 뛰어 확인한 정보를 전달하겠다는 제작진의 포부가 담겼다.

두 번째는 ‘땅땅!경매’다. 경매 물건을 데이터로만 보는 시대는 끝났다. 실제 경매에 올라온 물건을 직접 분석하고 현장까지 찾아가 눈으로 검증한다. 최근 경매 시장에는 급매보다 낮은 가격에 낙찰되는 물건들이 속속 등장하면서 20·30대를 포함한 젊은 층의 관심도 부쩍 높아지고 있다. ‘땅땅!경매’는 이런 흐름 속에서 막연한 두려움을 걷어내고, 경매를 현실적인 내 집 마련 수단으로 바라볼 수 있도록 돕겠다는 목표를 갖고 있다.

세 번째 코너 ‘요지부동’은 PD와의 대담 형식이 눈길을 끈다. 매일 쏟아지는 부동산 뉴스와 정책을 전문가가 PD의 질문에 답하는 방식으로 풀어낸다. 강의식 설명 대신 주고받는 대화 속에서 핵심을 건져내는 구성 덕분에 부동산 초보자도 부담 없이 볼 수 있다는 점이 강점이다. 정책 발표나 시장 급변 상황에서는 빠르게 영상을 올려 시청자들이 ‘지금 어떻게 해야 하는가’에 대한 답을 얻을 수 있도록 할 계획이다. 쏟아지는 부동산 콘텐츠 속에서도 흔들리지 않겠다는 채널의 의지가 코너 이름에도 담겨 있다.

세 코너 모두 현장과 전문성, 그리고 시청자의 눈높이라는 세 가지 원칙을 바탕으로 기획됐다. ‘부동산360’은 단순한 정보 채널을 넘어 시청자들이 더 나은 선택을 할 수 있도록 돕는 ‘부동산 나침반’을 자처하고 있다.

‘부동산360’의 콘텐츠는 공식 유튜브 채널(@부동산360)에서 확인할 수 있다.