7일 전북도의회서 도지사 출마 공식 선언

[헤럴드경제=주소현 기자] 김관영 전북도지사가 6일 무소속으로 전북도지사 재선에 도전한다.

김 지사는 이날 전북도선거관리위원회에 예비후보자로 등록했다. 김 지사는 후보 등록 후 기자들과 만나 “전북의 선택은 도민이 한다”며 “도민이 먼저다, 전북의 주인은 도민”이라고 밝혔다.

이어 “전북 발전은 결코 멈춰서는 안 된다”며 “그동안 도민과 함께 만들어 온 변화의 흐름을 중단 없이 이어가겠다”고 했다.

김 지사는 “전북의 미래는 정치적 이해관계가 아니라 도민의 삶과 전북의 미래를 기준으로 결정돼야 한다”며 “도민께 직접 묻고, 도민의 선택을 받겠다”고 말했다.

예비후보 등록을 마치면서 김 지사의 도지사 업무는 즉시 정지된다. 그는 7일 오전 전북도의회에서 출마를 공식 선언할 예정이다.

앞서 김 지사는 지난달 1일 더불어민주당에서 긴급 제명되면서 민주당 전북지사 경선에 참여할 자격을 잃었다. 지난해 지역 청년들과 식사자리에서 대리기사 비용 명목으로 현금을 건넸다는 논란에 휩싸이면서다.