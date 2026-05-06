국힘, 6일 개소식으로 ‘재선’ 각인 민주, 개소식 생략…‘시민 속으로’

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 6·3 지방선거를 앞두고 울산시장 선거에 나선 국민의힘 김두겸 후보는 선거대책위원회 사무실 개소식으로, 더불어민주당 김상욱 후보는 개소식 대신 시민을 직접 찾아가는 방식으로 각자 선거 도전을 상징화해 관심을 모으고 있다.

김두겸 후보는 6일 오전 11시 울산 남구 삼산동 선거사무소에서 김문수 명예선대위원장 등이 참석한 가운데 개소식을 가지고 ‘그래, 역시 일 잘하는 시장’이라는 슬로건을 내세우며 민선 8기 시정 성과와 울산의 미래 비전을 공유했다.

김 후보는 지난 4년을 돌아보며 “도전하지 않으면 아무 일도 일어나지 않기에 공무원들과 ‘그릇을 깨는 사람’으로 행정에 매진한 결과, 그린벨트 해제 등 성과를 거둘 수 있었다”고 소개했다.

이어 ▷7조원 규모의 AI데이터센터 유치 등 총 36조원 기업투자 유치 ▷2500억원의 채무 상환 등 성과를 열거하며 “울산을 대한민국 최고의 건전재정 도시로 바꿔냈다”고 강조했다.

또 “광역단체장 직무수행 평가에서 1위 등 줄곧 최상위권을 유지해온 것은 시민과의 약속을 지켰기 때문”이라며 “정책과 사업은 연속성이 있어야 하기에 재선을 통해 끝까지 책임지겠다”고 말했다.

김 후보는 “일각에서 여론조사를 보며 걱정을 하지만, 울산을 묵묵히 지켜온 시민들이 계시기에 걱정하지 않는다”며 “이번 선거는 울산의 발전과 우리 아이들의 내일을 위한 중요한 선택”이라고 지지를 호소했다.

반면 김상욱 후보는 오는 10일 예정했던 선거사무소 개소식 대신 시민들을 직접 찾아 인사하는 방식으로 선거운동을 본격화했다.

김 후보는 자신의 사회관계망 서비스(SNS) 등을 통해 “선거사무소는 업무 중심의 실무 인력들로만 운영하는 작은 규모”라며 “막히고 번거로운 출마자 중심의 행사인 선거사무소 개소식을 하지 않고, 울산 곳곳에서 시민들을 직접 찾아뵙겠다”고 밝혔다.

김 후보는 유세차 없는 선거운동을 내세우며 울산 지역 5개 구·군을 찾아다니며 시민들을 만나고, 또 자신의 유튜브 채널을 통해 시민과 소통하고 있다. 그동안 언양읍성과 작천정 등 관광지와 전통시장, 울산대공원 산재 희생자 위령탑 등을 찾았다.

김 후보는 오른쪽엔 빨간색, 왼쪽엔 파란색 끈을 한 운동화를 신고 나서 눈길을 끌고 있다. 이는 이재명 대통령이 지난해 대통령선거 때 ‘통합의 상징’으로 했던 것의 데자뷔다. 김 후보는 이에 대해 “이기는 정치가 아니라 하나 되는 정치, 보수를 이기는 진보가 아니라 보수를 끌어안는 진보로 울산에서 다시 시작하겠다”고 설명했다.

이런 가운데 김 후보는 최근 유튜브 채널에서 “테러 위협 때문에 호신용 방검 셔츠를 입고 선거운동을 하고 있다”고 밝혀 지역사회에서 새로운 이슈가 되고 있다. 김 후보는 “제가 다칠까봐 두려워서 시민 속으로 들어가는 것을 망설인다면 그건 잘못된 것”이라며 “조심하면서 시민 속으로 들어가겠다”고 했다.

이에 대해 김두겸 후보 선거대책위에서는 지난 4일 논평을 통해 “정치테러는 어떤 이유로도 정당화될 수 없지만, 공포를 선거운동의 도구로 삼는 것은 시민을 불안하게 만드는 무책임한 정치”라고 주장하고 나섰다.