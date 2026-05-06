내신 5등급제·통합수능 등 대입 변수 분석 유튜브 라이브 이어 강남·목동·지역 진행

[헤럴드경제=김용재 기자] 고교학점제와 내신 5등급제, 통합형 수능이 함께 적용되는 2028학년도 대입을 앞두고 이투스에듀가 수험생·학부모 대상 입시 전략 설명회를 연다.

이투스에듀 교육평가연구소는 6일 오후 공식 유튜브 채널에서 ‘2028 대입전형계획 분석 라이브 설명회’를 진행한다고 밝혔다.

이번 설명회에서는 김병진 이투스 교육평가연구소장이 ▷내신 5등급제 도입에 따른 입시 결과 변화 ▷통합사회·통합과학의 정시 반영 방식 ▷내신 변별력 약화에 따른 대학별 대응 방안 등을 분석해 발표한다.

또 김영준 이투스247학원 입시센터장이 고교학점제에 맞춘 학교생활기록부 관리법과 과목 선택 전략을 강연 영상으로 안내할 예정이다. 설명회 당일 이투스 홈페이지에서는 주요 20개 대학의 전형별 자료집도 제공된다.

이투스에듀는 오프라인 설명회도 진행한다. 강남하이퍼학원 본원&의대관은 오는 8일 고교학점제와 개정 교육과정에 따른 대입 전략을 주제로 설명회를 연다. 박건영 이투스에듀 입시센터 총괄센터장이 주요 대학과 수도권 대학의 선발 특징, 학생부 관리 방향 등을 설명한다.

강남하이퍼학원 목동관은 9일 오전 설명회를 개최한다. 김병진 소장이 2028 대입 개편안과 SKY·의치대 입시 특징을 짚고, 박건영 총괄센터장이 학생부와 학점제 대응 전략을 강의한다.

이투스247학원은 지역별 순회 설명회를 연다. 오는 16일 동탄과 송도를 시작으로 19일 송파에서 설명회를 열고 대입 구조 변화와 학생별 준비 전략을 안내한다. 참석자는 사전 예약을 통해 참여할 수 있으며 현장에서는 2028학년도 대입 전형계획 자료집을 제공한다.

이투스에듀 관계자는 “2028학년도 대입은 제도 변화 폭이 큰 만큼 변화의 구조를 정확히 읽고 전략을 세우는 것이 중요하다”며 “이번 설명회를 통해 수험생들이 달라진 입시 환경에 맞는 대응 방향을 마련할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.