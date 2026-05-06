[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 6일 카카오와 카카오톡 내 각종 사기 범죄 대응에 공동으로 협력하기로 했다.

경찰청은 이날 서울 서대문구 경찰청에서 카카오와 ‘피싱범죄 피해 예방·근절을 위한 업무협약(MoU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 경찰청이 피싱 범죄 관련 최신 데이터를 카카오에 제공하면 카카오는 이를 운영 정책에 반영해 이용자 보호를 강화하게 된다. 경찰이 범행 이용으로 인해 중지된 전화번호 목록을 카카오에 공유하면 카카오는 해당 번호로 가입한 계정에 대해 이용 제한 조치를 취해 범죄자의 플랫폼 접근을 차단하는 조치 등을 취한다.

이날 협약식에는 오창배 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단장과 조석영 카카오 부사장이 양 기관을 대표해 참석했다.

오 단장은 “최근 보이스피싱과 투자 리딩방 등 각종 피싱 범죄가 플랫폼을 매개로 확산되는 상황에서 카카오와 민관 협력 대응 체계를 구축해 공동으로 대응하기로 했다”며 “경찰은 피싱 범죄로부터 우리 국민을 지키기 위해 민간 기업과의 치안 협력 동반 관계를 더욱 공공히 해나가겠다”고 밝혔다.

조 부사장은 “앞으로 경찰청과의 협력을 통해 피싱 범죄에 대한 더욱 빠르고 고도화된 대응 체계를 구축하고, 이용자 보호 역량을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 했다.