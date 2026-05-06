- 제 6차 친환경농업 육성 5개년 마련…‘환경과 공존하는 농업, 지속 가능한 미래’ 비전 제시

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 웰빙 농업을 위한 친환경 농업 육성에 팔을 걷었다.

6일 도에 따르면 2030년까지 5년동안 4000억원을 투입해 친환경 농업 인증 면적을 2배이상 늘리고 비료와 농약등의 사용량을 큰폭으로 감축하는 등 제 6차 친환경농업 육성 5개년 계획을 마련했다.

지난 2020년 이후 위축되고 있는 친환경 농업을 되살리고, 지속 가능한 미래 성장 기반을 구축한다는 복안이다.

6차 5개년 계획 비전은 ‘환경과 공존하는 농업, 지속 가능한 미래’로 설정했으며 목표는 미래 세대를 위해 친환경 인증 면적 확대, 비료·농약 사용량 감축을 통해 농업 환경 보전 등으로 잡았다.

경지 이용 면적(21만 2135㏊) 대비 유기농 비율을 2024년 1.29%에서 2030년 2.83%로, 무농약 비율은 0.85%에서 1.87%로 올린다.

또한, 1㏊ 당 화학비료 사용량은 2024년 228㎏에서 2030년 223㎏으로, 농약은 8.3㎏에서 7.5㎏으로 낮춰 ‘친환경 인증’을 100% 늘릴 계획이다.

분야별로는 ‘지역 맞춤형 친환경 농업 생산 기반 확충’ 분야에서는 ▷친환경 농업 직접 지불제 확대 ▷친환경 벼 재배 단지 예초 작업비 지원 ▷유기농업 자재 지원 ▷친환경 노지 스마트팜 시범단지 조성 ▷친환경 청년 농부 육성 ▷친환경 농업 생산자 단체 육성 등 15개 과제를 추진한다.

‘유통·소비 확대’ 분야에서는 ▷임산부 친환경 농산물 지원 ▷친환경 급식 식재료 현물(차액) 지원 ▷친환경 쌀 공공비축미 매입 지원 △친환경 농산물 소비 실천 포인트 지원 ▷유기농산업 복합 서비스 지원 단지 운영 지원 등 8개 과제를 추진키로 했다.

‘환경 보전·탄소 저감 농업 확산’을 위해서는 8개 과제를 추진할 예정으로, ▷농업 환경 보전 프로그램 참여 확대 ▷유기농 생태 마을 조성 시범 사업 ▷농업 부산물 자원화 시설 지원 시범 사업 ▷저탄소 농업 프로그램 지원 시범 사업 ▷탄소 저감형 원예 작물 생산 지원 등의 과제를 설정했다.

충남도 원길연 스마트농업과장은 “이번 계획은 친환경 농업의 감소세를 반전시키고, 지속 가능한 농업으로 전환키 위한 중장기 전략”이라며 “생산·유통·환경 전반에 걸친 체계적인 지원을 통해 친환경 농업을 충남 농업의 핵심 성장 축으로 육성하겠다”고 말했다.