“대한민국의 미래를 이끌어 갈 우수기관/기업 및 브랜드를 공모 합니다”

대중문화경제지 헤럴드경제와 최정상 종합영자신문 코리아헤럴드를 발행하는 (주)헤럴드는 대한민국의 우수/유망한 기업(기관/인물/브랜드)의 경쟁력을 평가 점검해 소비자들에게 올바른 기준을 제시하기 위해‘2026 제14회 대한민국 미래경영대상’을 시행합니다.

미래경영대상은 건전한 기업문화를 창출하고 사회의 각 분야에서 뛰어난 경쟁력으로 대한민국의 미래를 책임질 인물· 기업· 기관 등을 발굴하여 국내외 널리 알리기 위해 헤럴드경제와 코리아헤럴드가 주최하고 고품격 국영문 월간지 파워코리아가 주관합니다.

본 대상의 상세내용은 아래와 같으니 많은 관심과 지원 바랍니다.

- 아 래 -

시상명 : 2026 제14회 대한민국 미래경영대상

주 최 : 헤럴드경제, 코리아헤럴드

주 관 : 월간 파워코리아

- 일 정 -

응모신청 : 2026. 5. 4(월) ~ 2026. 5. 27(수)

서류심사 : 2026. 5. 11(월) ~ 2026. 5. 27(수)

최종발표 : 2026. 6. 10(수) 헤럴드경제 특집면

- 시 상 식 -

시상식 : 2026. 6. 10(수) 15:00~17:00 예정

장 소 : 프레스센터 20층 내셔널프레스룸

참가대상 : 수상기업 임원 및 직원

- 기 타 -

자세한 내용은 헤럴드경제 홈페이지, 주관사 월간 파워코리아 홈페이지 및 파워코리아데일리 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.