밀알학교 학생 등 150여 명 참여…봄길 걸으며 체력·사회성 키워

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 4월 29일 강원특별자치도 춘천시 남이섬에서 ‘2026년 상반기 강남구청장배 발달장애인 걷기대회’를 개최했다.

이날 행사에는 밀알학교 발달장애 초등학생 71명과 활동보조인, 운영진 등 150여 명이 참여해 남이섬의 봄길을 함께 걸으며 뜻깊은 시간을 보냈다.

참가 학생들은 이슬정원과 강변오솔길, 메타세쿼이아길 등을 걸으며 기초체력을 기르고, 또래 친구들과 자연 속에서 어울리는 경험을 쌓았다. 완주 뒤에는 메달을 받으며 성취감을 나누는 시간도 가졌다.

조성명 강남구청장은 “따뜻한 봄날 남이섬에서 친구들과 함께 걷고 웃으며 특별한 추억을 만들었길 바란다”며 “앞으로도 발달장애 학생들이 다양한 체육활동을 통해 몸과 마음의 건강을 증진시키고, 친구들과 함께 즐겁게 어울리는 시간을 더 많이 만들 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.