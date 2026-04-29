성북구·성북문화재단, 주한그리스대사관과 문화교류 행사 개최 오동근린공원 물빛정원서 3일간 진행…3575명 방문 그림책 전시·체험·이중언어 스토리텔링 등 프로그램 운영...9월 핀란드 협력 가을 시즌 행사로 확대 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구와 성북문화재단이 ‘세계 책과 저작권의 날’을 기념해 주한그리스대사관과 협력해 개최한 글로벌 문화교류 행사 ‘책이 있어 가장 행복한 숲’이 4월 25일부터 27일까지 오동근린공원 물빛정원 일대에서 열렸다.

숲과 수변 공간이 어우러진 야외 공간에서 진행돼 방문객들이 자연 속에서 책과 문화를 함께 즐길 수 있었다.

행사 기간 동안 총 3575명이 방문, 성북구민뿐 아니라 타 지역 방문객도 찾아 관심을 모았다. 가족 단위 관람객을 중심으로 체험 프로그램에 참여하는 모습이 이어졌다.

‘그리스 그림책으로 만나는 신화의 숲’을 주제로 열린 이번 행사는 숲속 공간을 신화적 분위기로 연출한 체험형 프로그램으로 운영됐다. ▷500여 권 규모의 팝업도서관 ▷그리스 그림책 전시 ▷포토존 등이 상시 운영되며 가족 단위 방문객들의 발길을 이끌었다. 고대 그리스 델픽 격언을 활용한 ‘지혜의 언어 컬러링’ 프로그램도 함께 마련됐다.

특히 주한그리스대사관이 직접 운영한 ‘그리스 알파벳 스탬프 체험’은 어린이들이 자연스럽게 그리스 문화를 접할 수 있도록 구성돼 눈길을 끌었다.

메인 행사일인 26일에는 루카스 초코스 주한그리스대사가 참여한 이중언어 스토리텔링 프로그램이 진행됐다. 그리스어 원문 낭독과 한국어 해설이 어우러지는 방식으로 운영돼 관람객들의 관심을 모았다. 이어진 퓨전국악 공연은 그리스 전통 선율을 한국적 감성으로 재해석해 숲속 공간과 어우러지는 무대를 연출했다.

최경주 성북구청장 권한대행(부구청장)은 “책과 숲을 매개로 다양한 문화를 체험하고 일상 속 독서의 즐거움을 느낄 수 있는 자리였다”며 “앞으로도 글로벌 문화교류를 확대해 나가겠다”고 말했다.

성북구는 오는 9월 주한핀란드대사관과 협력해 ‘책이 있어 가장 행복한 숲’을 가을 시즌으로 이어갈 계획이다.