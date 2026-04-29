29일 서 구청장 선거사무소에서 지지선언식 개최 강감창 전 서울시의회 부의장 “행정전문가 서 구청장이 송파 발전 위해 필요” 서강석 구청장 “우리 당 지지율 높여주는 계기 될 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]국민의힘 송파구청장 경선후보였던 강감창 전 서울시의원(시의회 부의장)이 국민의힘 송파구청장 후보로 확정된 서강석 현 송파구청장 지지를 선언했다.

강 전 시의원은 29일 서울 송파구 송파동 서 구청장 선거사무소에서 열린 지지선언식에서 “당이 어려운 상황이니 지역에서 만큼은 원팀이 돼 난국을 헤쳐나가야 한다”며 “행정전문가인 서강석 구청장이 송파 발전을 위해 필요하다”고 지지 배경을 밝혔다.

강 전 시의원은 이날 서 구청장에게 자신의 정책(공약)을 전달했다. 봉투에는 ‘송파구청장선거 분열을 넘어 통합으로, 원팀 송파가 국민의힘 표준입니다’라고 쓰였다.

강 전 시의원은 “송파를 빼앗기면 안 된다는 절박한 마음”이라며 “뭉치면 반드시 이길 수 있다”고 강조했다.

서 구청장은 “강 전 시의원께서 대의를 위해 지지를 선언해주시고, 소중한 정책을 지원해주셔서 감사한다”며 “강 전 시의원 뜻을 받들어 6·3송파구청장선거에서 반드시 승리하겠다”고 화답했다.

서 구청장은 또 “경선을 치른 후보들이 하나가 되는 모습을 보여서 우리 당을 지지하는 송파구민들이 기뻐하실 것”이라며 “이번 지지 선언이 송파에서 우리 당 지지율을 높여주는 계기가 될 것”이라고 말했다.