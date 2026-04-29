[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김규학 전 대구시의원은 국민의힘을 탈당하고 더불어민주당 소속으로 대구시의원 선거 북구 제5선거구에 출마한다고 29일 밝혔다.

김 전 시의원은 이날 민주당 대구시당에서 기자회견을 열고 “오랜 시간 보수정당 소속으로 지역 정치 현장에서 주민들과 함께 북구 발전을 위해 노력해 왔지만 지금의 국민의힘에서는 더 이상 주민을 위한 정치의 가치를 기대하기 어려웠다”며 국민의힘 탈당 배경을 설명했다.

이어 “이번 북구청장 선거 과정에서 불공정과 불신으로 얼룩진 경쟁, 당협 중심의 줄세우기와 힘겨루기, 주민보다 특정 세력의 이해관계가 우선되는 현실을 직접 목격했다”며 “주민은 사라지고 기득권만 남은 정당 구조 속에서 더 이상 희망을 찾을 수 없었다”고 밝혔다.

따라서 “정치는 국민을 위해 존재해야 하고 주민의 삶을 바꾸는 데 쓰여야 한다”며 “그러나 지금 국민의힘은 주민 행복보다 내부 권력 다툼과 사익 추구에 몰두하고 있었다. 이에 과감히 결별하고 새로운 길을 선택하게 됐다”고 했다.

이날 김 전 시의원은 북구 발전 비전도 함께 제시했다.

주요 공약으로는 청년 일자리·창업 지원 확대, 노후 주거지 재정비 및 생활 SOC 확충, 교육·문화·체육 인프라 강화, 소상공인·전통시장 활성화, 교통환경 개선 및 도시 경쟁력 강화 등을 약속했다.

김 전 시의원은 “이번 선거는 정당 간 대결이 아니라 북구의 미래를 선택하는 선거”라며 “진영이 아니라 능력, 말이 아니라 실천으로 평가받겠다. 주민과 함께 새로운 북구를 만들겠다. 더 낮은 자세로 주민 곁에서 함께 호흡하며 반드시 성과로 보답하겠다”고 말했다.

한편 김규학 전 대구시의원은 국민의힘의 전신인 보수 정당에서 대구시의회 3선 의원으로서 예산결산특별위원장 등을 지냈으며 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘에 대구 북구청장 공천을 신청했으나 컷오프(공천배제)됐다.