경선 통과 소감…“논쟁과 고민 모두 광진 발전 밑거름” “경청의 소통·데이터 행정으로 ‘일 잘하는 구청장’ 평가받겠다”

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 문종철 광진구청장 후보가 경선 통과 소감과 함께 본선 전략 및 광진구 발전 구상을 밝혔다.

문 후보는 29일 인터뷰를 통해 “경선은 단순히 표를 얻는 과정이 아니라 구민 삶의 현장에서 목소리를 듣는 시간이었다”며 “광진구를 실질적으로 변화시키는 행정으로 보답하겠다”고 강조했다.

문 후보는 먼저 “부족한 저를 믿고 끝까지 지지해주신 광진구민과 당원동지 여러분께 깊이 감사드린다”며 “끝까지 당당한 승부를 펼쳐준 다른 후보들에게도 존경과 위로의 마음을 전한다”고 말했다.

이어 “경선 과정에서의 논쟁과 고민은 모두 광진 발전의 밑거름이 될 것”이라며 “본선 승리까지 하나로 힘을 모아야 할 때”라고 밝혔다.

특히 그는 선거 기간 동안 만난 다양한 구민들의 목소리를 강조했다. 문 후보는 “장사가 어려운 상인, 사교육비 부담에 고민하는 학부모, 주거 문제로 힘든 세입자, 일자리를 찾는 청년, 복지 지원이 필요한 이웃 등 다양한 현장의 요구를 확인했다”며 “현장에 답이 있다는 확신을 다시 얻었다”고 말했다.

이어 “국가와 서울시 정책 기조에 맞는 광진형 맞춤 서비스를 통해 구민 만족도를 높이겠다”며 “생활 현장에서 끊임없이 소통하며 현실에 맞는 정책을 추진하는 구청장이 되겠다”고 덧붙였다.

“구청장 집무실은 현장에 있어야”

문 후보는 자신의 구정 철학으로 ‘경청의 소통’을 제시했다.

그는 “구청장 집무실은 책상 위가 아니라 구민 삶의 현장에 있어야 한다”며 “온라인과 오프라인 소통 채널을 상시 개방해 구민 의견이 정책으로 이어지는 구조를 만들겠다”고 강조했다.

또 “정치는 말로 하지만 행정은 결과로 평가받는다”며 “도시계획 가속화, 예산 효율화, 지역경제 활성화, 복지 사각지대 해소 등 체감 가능한 변화를 최우선 과제로 추진하겠다”고 밝혔다.

아울러 “구청장은 권력을 행사하는 자리가 아니라 봉사의 자리”라며 “가장 어려운 이웃의 눈물을 닦는 따뜻한 행정과 세금을 아끼는 투명한 행정을 실천하겠다”고 말했다.

“광진 최대 과제는 도시개발…정비사업 속도 높이겠다”

문 후보는 광진구의 가장 시급한 과제로 도시개발을 꼽았다.

그는 “광진구는 1970년대 토지구획정리 방식으로 조성된 주거 중심 도시로 상업지역 비율이 낮고 규제가 많아 개발 속도가 더뎠다”며 “한강을 접하고도 성장 잠재력이 충분히 활용되지 못했다”고 진단했다.

이에 따라 “구청장 직속 ‘재개발·재건축 신속 추진단’을 설치하고 민관 협의체를 운영해 정비사업 병목을 해소하겠다”며 “500세대 이하 사업 결정권 구 단위 이관을 서울시와 협의해 추진 속도를 높이겠다”고 밝혔다.

또 “중곡 역세권 장기전세주택 확대, 강변역 SRT 연장 추진, 동서울터미널 현대화 지원 등을 통해 광진을 서울 동부 교통 허브로 발전시키겠다”고 강조했다.

“건대·구의 상권, 성수동 수준 신상권으로 육성”

지역경제 활성화 방안도 제시했다.

문 후보는 “지역화폐 내실화와 상권 회복 패키지 시스템 구축으로 소상공인 부담을 줄이겠다”며 “임대료·유동인구·교통 동선 데이터를 통합 관리해 실질적인 매출 증대 효과를 만들겠다”고 말했다.

특히 “건대·구의 상권을 성수동에 준하는 신상권 중심지로 육성하고 특화거리와 문화 콘텐츠를 연계해 외부 방문객이 찾는 도시로 만들겠다”고 밝혔다.

“청년·중장년·어르신 맞춤형 일자리 확대”

일자리 정책도 핵심 공약으로 제시했다.

그는 “일자리는 가장 강력한 복지”라며 “중앙정부·서울시·광진구 협력 네트워크를 활용해 계층별 맞춤형 일자리 모델을 구축하겠다”고 말했다.

이어 “청년에게는 기회를, 중장년에게는 재도약을, 어르신에게는 보람 있는 일자리를 제공하겠다”고 강조했다.

“말이 아닌 결과로 평가받는 구청장 되겠다”

본선 경쟁력에 대해서도 자신감을 보였다.

문 후보는 “저의 가장 큰 강점은 현장을 알고 실행까지 연결할 수 있는 실무형 리더십”이라며 “데이터 기반 정책과 추진력을 통해 정체된 지역 현안을 속도감 있게 해결하겠다”고 밝혔다.

또 “갈등이 있는 곳에는 가장 먼저 찾아가고 해결이 어려운 문제일수록 구민과 함께 답을 찾겠다”며 “임기 동안 ‘우리 구청장 참 일 잘한다’는 평가를 반드시 만들어내겠다”고 말했다.

그는 끝으로 “구청장은 권위가 아니라 가장 낮은 곳에서 일하는 사람”이라며 “구민과 격식 없이 소통하는 든든한 이웃 같은 구청장이 되겠다”고 강조했다.