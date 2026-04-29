[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 핵무기 보유를 저지해야 한다는 데 찰스 3세 영국 국왕도 동의했다고 주장한 일과 관련, 버킹엄궁은 긍정도 부정도 하지 않는 반응을 보였다.

트럼프 대통령은 28일(현지시간) 백악관에서 찰스 3세 국왕을 위한 국빈 만찬을 주최하고 “그 적(이란)이 핵무기를 갖도록 절대 놔두지 않겠다”며 “찰스도 나와 동의하고, 나보다 더 그렇게 생각한다”고 밝혔다.

버킹엄궁 대변인은 이에 “국왕은 핵 확산 방지라는 (영국)정부가 오랜 기간 유지하고, 그렇게 잘 알려진 입장을 자연스럽게 염두에 두고 있다”고 했다.

그런 말을 했다고 인정한 건 아니지만, 적극적으로 반박하지도 않은 채 자국 정부의 비확산 정책을 잘 알고 있다고 반응한 것이다.

영국 일간 가디언은 트럼프 대통령의 발언이 왕실로선 민망한 상황을 유발할 수 있다고 짚었다. 영국 왕실은 정치적 중립을 지키는 게 철칙이다. 그런가 하면, 더타임스도 찰스 3세를 중동 사태로 끌어들일 위험이 있는 발언이라고 지적했다.

다만 BBC 방송은 “영국왕이 중동 전쟁의 혼란에 휘말릴 위험은 없을 것으로 보인다”며 “일단 국왕이 정확히 무엇이라고 했는지 모른다. 트럼프 대통령이 믿을 만한 전달자가 아닐 수도 있다”고 했다.

또 “(이란의 핵무기 개발 저지)정책은 주로 외교와 경제 제재를 통한 것”이라며 “이를 지지한다고 해 일부가 불법적이거나 잘못됐다고 여기는 대이란 전쟁에 찬성한다는 뜻은 아니다”라고 했다.

참석자들에 따르면 당시 배석했던 이베트 쿠퍼 영국 외무장관이 트럼프 대통령이 해당 언급을 할 때 고개를 끄덕이는 자세를 보였다고 한다.

한편 트럼프 대통령은 미국을 방문한 찰스 3세 국왕을 국빈 만찬으로 극진히 대접했다.

찰스 국왕의 미 의회 연설에 대해선 “환상적”이라며 “(야당인)민주당도 (기립박수를 치러)일어서게 했다. 나는 그렇게 해본 적이 없다. 믿을 수 없다”고 띄웠다.

미국과 영국의 관계에도 “지구상 어떤 것과도 같지 않은 우정”이라고 했다.

찰스 3세 국왕 또한 답사에서 트럼프 대통령의 부모가 하늘에서 아들의 성취를 엄청난 자부심과 함께 보고 있을 것이라며, 백악관 기자협회 만찬에서의 총격 사건 당시 트럼프 대통령이 용기 있게 처신했다고 했다.

찰스 3세 국왕은 “필수불가결한 동맹을 새롭게 하기 위해 미국에 왔다”며 1944년 진수돼 제2차 세계대전 당시 활약한 영국 잠수함 ‘트럼프호’에 걸려있던 종도 선물했다.

찰스 국왕은 ‘2차 대전 당시 미국이 없었으면 유럽 국가들은 지금 독일어를 쓰고 있을 것’이라는 트럼프 대통령의 옛 발언을 가져와 “감히 말하건대 우리가 아니었으면 미국은 지금 프랑스어를 쓰고 있겠다”고 농담도 했다.

좌중에는 웃음이 터졌고, 트럼프 대통령도 이를 문제 삼지 않은 분위기였던 것으로 알려졌다.

만찬에는 미 국무·국방·재무·상무부 등 주요 부처 장관을 비롯해 제프 베이조스 아마존 창업자와 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO), 젠슨 황 엔비디아 CEO 등 재계 인사도 참석했다.