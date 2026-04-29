2,200팀 조기 마감, 청년층 70% 환급 혜택에 MZ세대 열광

내달 26일 2차 접수 예정, 지역 경제 활성화 견인차 역할 톡톡

[헤럴드경제(해남)=김경민기자]해남군의 관광정책이 또다시 대박 흥행을 이어갔다.

29일 해남군에 따르면 ‘땅끝해남 반값여행’이 신청 접수 이틀만에 1차분 물량을 모두 소진하며 대박을 터뜨렸다고 밝혔다.

지난 27일 오전 9시부터 접수를 시작한 땅끝해남 반값여행 1차분 사업은 28일까지 총 2,200팀이 신청을 완료하고 조기 마감됐다.

이번 조기 마감은 다음달 2일부터 5일까지 열리는 해남공룡대축제 기간과 맞물려 여행 비용을 절감하려는 가족 단위 관광객과 단체 여행객이 대거 몰린 것으로 파악하고 있다.

문화체육관광부 공모사업이라는 경쟁력을 갖춘 해남땅끝 반값여행은 외지 관광객이 해남에서 결제한 금액의 50%를 모바일 해남사랑상품권으로 환급해 주는 제도이다.

군의 지원 조건도 파격적이다. 개인 5만원 이상, 2인 이상 팀은 10만원 이상 소비 시 신청할 수 있고 환급 한도는 개인 최대 10만 원, 팀은 20만원까지이다.

특히 청년층(만19~34세)을 겨냥한 혜택이 눈길을 끈다. 청년 신청자의 경우 환급률이 70%까지 확대 적용되어 개인은 최대 14만 원, 팀은 최대 28만 원까지 지원받을 수 있어 이번 접수에서도 MZ세대 여행객들의 뜨거운 호응을 얻었다.

참여 대상은 해남군 외 거주 관광객이다. 다만, 인근 지자체와의 형평성을 고려해 강진·영암·완도·진도군 거주자는 지원 대상에서 제외된다.

해남 여행 중 주요 관광지나 축제장 등 최소 2개소 이상을 방문한 인증 사진을 제출해야만 환급받을수 있다.

연 매출 30억 원을 초과하는 대형 업소나 주유소, 유흥업소, 카센터 등 여행과 직접적인 관련이 없는 업종은 환급 대상에서 제외되므로 관광객들의 사전 확인이 필요하다.

해남군 반값여행의 2차분 접수는 5월 26일, 3차분은 6월 29일에 각각 진행될 예정이다.

군 관계자는 “신청 시작 이틀 만에 목표 인원을 채울 정도로 반응이 뜨거워 지역 경제 활성화의 마중물이 될 수 있도록 남은 회차 준비에도 만전을 기하겠다”며“신청 기회를 놓친 관광객들께서는 온누리상품권 환급행사와 해남사랑상품권 할인 판매 행사도 본격 시행되고 있으므로 많은 이용을 바란다”고 말했다.