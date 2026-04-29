[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기신용보증재단은 29일 ‘현장ON·공감ON·정책ON ‘온(ON)다! 팝업스토어’’ 찾아가는 31개 시군 릴레이 간담회를 시작했다.

릴레이 간담회는 고금리·고물가 장기화와 대외 불확실성 확대로 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업의 경영 현장을 직접 살피고, 지역별 산업 여건과 정책 수요를 보다 면밀히 파악하기 위해 마련됐다. 경기신보는 도내 31개 시군을 순차적으로 방문해 현장의 애로사항을 청취하고, 이를 바탕으로 도민이 체감할 수 있는 실효성 높은 정책과제를 선제적으로 발굴해 나갈 계획이다.

단순한 의견 청취를 넘어, 지역 현장의 수요를 보증지원 정책과 유기적으로 연계하고 시군과의 협력을 강화하는 경기도형 금융 플랫폼 구축의 일환으로 추진된다.

첫 일정은 남양주시에서 진행됐다. 이날 행사에는 시석중 이사장을 비롯해 남양주시 중소기업·소상공인 유관단체 관계자 등이 참석했다. 신보는 ‘2025 경기도 소상공인 백서’를 바탕으로 주요 정책 방향과 지원사업을 공유하고, 지역 기업들이 현장에서 겪는 경영 애로와 제도 개선 의견을 청취했다.

경기신보는 그동안 수소융합클러스터, 신재생에너지, 반도체, AI 기반 클라우드, ECO산업 등 남양주시 전략산업 분야 기업에 대한 특례보증을 통해 지역 성장 기반 확대를 지원해 왔다.

시석중 이사장은 “좋은 정책은 누군가 대신 만들어 주는 것이 아니라, 현장과 정책기관이 함께 만들어 갈 때 비로소 완성된다고 생각한다”고 했다.