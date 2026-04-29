복지부, 제8차 한약소비실태(2024년) 조사결과 발표 ‘빠른 효과’로 탕제 선호도 가장 높아

[헤럴드경제=이태형 기자] 한방병원과 한의원에서 처방되는 한약은 주로 근골격계 계통 질환 치료를 위한 것으로 집계됐다.

보건복지부는 한방의료기관, 한약 조제·판매처 등 총 3122개소를 대상으로 조사한 ‘제8차 한약소비실태 조사 결과’를 29일 발표했다. 조사 대상 기간은 2024년으로, 조사는 지난해 9월부터 12월까지 실시됐다.

한방병원에서 첩약이 처방된 용도는 질환 치료가 84.7%, 건강증진·미용이 13.9%였다. 한의원은 질환 치료 77.3%, 건강증진·미용 21.1% 비중을 차지했다.

첩약 처방 빈도가 많은 질환은 근골격계통이 한방병원에서 75.5%, 한의원 61.1%였다.

한약 형태로는 탕제가 빠른 효과를 이유로 모든 기관 유형에서 가장 선호됐다. 한방병원 93.4%, 한의원 93.3%, 한약방 96.1%였다.

탕전실 이용과 관련해서는 한의원에서 공동이용탕전실을 활용하는 비중이 43.7%, 자체 탕전만 이용하는 비중은 42.7%, 둘 다 이용은 13.5%였다.

한방병원과 한의원은 원외탕전실 인증제도에 대한 인지도가 높은 편이었지만, 요양병원·(종합)병원에서는 상대적으로 낮았다.

한방 의료 분야에서 최우선으로 개선해야 할 사항으로 모든 기관 유형에서 ‘건강보험 급여 적용 확대’를 꼽았다.

한방병원의 경우 건강보험 급여 적용 확대(56.0%)에 이어 한의과와 의과의 원활한 협진이 필요하다는 의견이 23.2%로 뒤를 이었다.

복지부는 “이번 조사를 통해 확인된 건강보험 확대 요구와 한약 소비 실태를 정책에 반영해 한의약 서비스의 접근성과 안전성을 지속해서 높여가겠다”고 밝혔다.