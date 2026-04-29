복지부·사회보장정보원, 2026 사회보장 AX 미래전략 심포지엄 개최 국민 체감형 복지서비스 구현 방안 등 논의

[헤럴드경제=이태형 기자] 인공지능(AI)을 활용한 데이터 기반 복지·돌봄 혁신 방향을 논의하기 위해 정부, 학계, 민간이 한자리에 모였다.

보건복지부와 한국사회보장정보원은 29일 서울 중구 르메르디앙 서울 명동에서 ‘2026 사회보장 AX 미래전략 심포지엄’을 개최한다고 밝혔다.

정부, 공공기관, 학계 및 전문가, 민간기업 등 300여 명이 참석한 이날 행사의 기조강연에서 박태웅 국가인공지능전략위원회 공공 AX 분과장이 ‘기본이 튼튼한 복지국가 건설을 위한 인공지능 전환 전략’을 주제로 데이터·AI를 활용한 선제적 복지서비스 제공 방안과 대국민 서비스 정책 방향을 제안했다.

행사 1부에서는 ‘국민 중심 복지를 위한 AI 기반 복지행정’을 주제로 전문가 발표와 패널토론이 진행됐다.

유재연 국가인공지능전략위원회 사회분과장은 ‘AI 시대 더 나은 사회보장 서비스를 위한 행정적, 제도적 과제’ 발표를 통해 다양한 현장 이해관계자들의 목소리를 반영한 AI 기술도입과 정부의 적극적인 제도개선의 중요성을 강조했다.

박성준 한국보건사회연구원 부연구위원은 ‘AI·데이터 기반 복지행정 및 정책 혁신 전략’을 주제로 현 복지체계의 구조적 한계와 이를 극복하는 방안으로 데이터·AI 기술 기반의 위기 예측·발굴·관리, 행정 효율화, 정책 지능화 등 혁신 전략 및 세부 추진 과제들을 제안했다.

함승목 사회보장정보원 과장은 ‘복지행정 AI를 위한 AI 에이전트 개발 및 실증’에서 사회보장급여 신청, 조사, 결정 등 업무 전반에 AI 기술을 적용한 행정 효율화 방안을 소개하고, 행정 업무 처리에 필요한 정보를 쉽고 빠르게 검색할 수 있는 대화형 챗봇 등 주요 AI 서비스를 시연했다.

이후 패널토론에서는 김형모 경기대 교수를 좌장으로 복지행정 현장에서 공공 AI를 실효성 있게 활용하기 위한 정책 방안을 논의했다.

2부에서는 ‘AI 복지서비스 현장 적용과 국민 체감 변화’를 주제로 전문가 발표와 패널토론이 이어졌다.

이종성 서울대 교수는 ‘AI 전환 시대의 사회보장 서비스 혁신’을 주제로 해외의 AI 기반 정책 사례를 소개하고, 투명한 데이터 거버넌스 생태계 구축과 인간 증강 모델 도입 등이 필요하다고 제언했다.

김세진 보사연 연구위원은 ‘초개인화 돌봄 모델 기반 AI 복지돌봄 혁신 전략’에서 돌봄 수요의 구조적 변화와 돌봄 기술의 발전에 따라 개인의 삶과 현재 상태를 반영한 돌봄 모델의 추진 전략 및 핵심과제들을 발표했다.

임선진 사회보장정보원 단장은 ‘공공AX를 위한 AI 스프린트(AI실증-상용화) 추진 전략’을 통해 복지부와 사회보장정보원에서 추진하고 있는 ‘복지·돌봄 분야 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업’의 주요 내용과 추진계획 등을 소개했다.

마지막으로 패널토론에서는 김용득 성공회대 교수의 진행으로 국민이 실질적으로 정부에 기대하는 복지·돌봄 AI 정책 방향에 대해 논의했다.

김문식 복지부 복지행정지원관은 “이번 심포지엄은 인공지능 전환 시대에 복지·돌봄 정책의 새로운 방향과 혁신 전략을 모색하는 자리”라며 “오늘 논의된 학계·전문가·현장 등 다양한 의견이 정부 정책으로 이어져 국민의 삶을 실질적으로 돕고 국민이 체감할 수 있는 AI 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김현준 사회보장정보원장은 “AI는 기술을 넘어 국민의 삶을 변화시키는 중요한 도구”라며 “데이터로 촘촘하게 연결하고 사람을 향한 사회보장을 실현하기 위해 AI 기반 복지서비스를 지속해서 확대해 나가겠다”고 밝혔다.