사회복지기관협회 정책간담회 갖고 정책제안 실천의지 밝혀 장애인총연합회와 정책협약 맺고 장애인복지 증진 약속

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[헤럴드경제=박종일 선임기자]더불어민주당 진교훈 강서구청장 예비후보가 출마선언 직후부터 어르신, 장애인, 보훈, 사회복지 등 복지분야 정책행보에 나서고 있다.

진 예비후보는 지난 27일 출마선언 기자회견을 끝나자마자 첫 일정으로 지역의 어르신인 제은영 대한노인회 강서지회장과 김용백 강서구 보훈단체연합회 회장을 연달아 예방하고 출마 인사를 했다. 이들은 서로 덕담을 주고 받았으며 차후에 정책간담회를 갖기로 약속했다.

진 예비후보는 선거운동 첫날 강서구사회복지기관협회 회장단과 정책간담회를 갖고 사회복지 정책을 논의했다. 강형태 회장 등은 사회복지예산 증액, 복지 사각지대 해소, 구청장 대화채널 정례화, 사회복지종사자 처우개선 등을 요청하면서 ‘강서 사회복지 정책제안서’를 전달했다.

진 예비후보는 “오세훈 서울시장 시절 자치구에 내려주는 복지분야 예산에 아쉬움이 많았다”면서 “정책제안을 공약에 반영하고 실천해 나가도록 노력하겠다”고 답변했다.

강서구사회복지기관협회는 지역사회복지관(10곳), 어르신복지시설(9곳), 장애인복지시설(7곳), 지역자활시설(2곳), 아동청소년시설(4곳) 등 32개 복지기관이 회원으로 참여하는 단체이다. 강서구에는 회원기관 소속 500명을 포함해 1,200명의 종사자가 활동하고 있다.

진 예비후보는 어제 강서구장애인단체총연합회 사무실을 찾아 장애인 복지증진을 위한 정책협약을 맺었다. 김용제 총연합회장은 강서구 2만7700명 장애인을 대표해 장애인복지회관 건립, 장애인의 재난 대피 설비 의무화, 장애인친화 건강검진센터 등을 제안했다.

진 예비후보는 “강서구는 서울시에서 장애인이 가장 많은 자치구(인구 5% 수준)로, 장애인정책은 강서구정의 중요한 분야”라면서 “제안해 주신 장애인복지회관 건립 등은 공약에 반영했으며 나머지 현안도 잘 챙겨나가겠다”고 약속했다.

정책협약식에는 서울농아인협회, 서울시각장애인연합회, 서울지체장애인협회, 한국신체장애인복지회, 한국장애인문화/교통/교류협회, 한국장애인기업협회, 한국장애인녹색재단, 케어곰두리봉사회 등의 강서지회 10곳이 참여하고 있다.

진 예비후보는 “강서구 예산의 2/3가 복지분야에 쓰일 정도로 강서구정에서 복지행정이 차지하는 비중은 매우 크다”면서 “강서에서 촘촘하고 든든한 사회안전망을 구축하도록 최선을 다하겠다”는 의지를 내보였다.