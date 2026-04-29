[헤럴드경제(광명)=박정규 기자]광명시에 두 번째 여성 친화 소통·문화 공간이 오는 10월 문을 연다.

‘여성플러스센터’는 지역 내 문화 접근 격차를 해소하고, 가사·육아·직장생활 등으로 지친 여성과 시민들의 심리적 안정과 일상 회복을 지원하기 위해 조성되는 공간이다. 상담과 문화치유 프로그램을 결합한 통합형 심리 지원을 제공한다.

지난 2021년 광명7동 생활문화복지센터 2층에 여성소통문화공간 ‘도란도란’을 마련한 이후 두 번째로, 여성 친화적 소통·문화 공간을 확충한다.

센터에는 ▷휴식과 소통을 위한 ‘오픈라운지’ ▷황토방·족욕실·건식사우나를 갖춘 ‘휴식공간’ ▷개인상담실 2개와 집단상담실 1개 ▷미술실·음악실·신체활동실 등 ‘문화치유 공간’ ▷아이와 양육자가 함께하는 ‘아이사랑공간’ ▷8명 이내 소모임이 가능한 ‘소모임방’ 등이 들어선다.

시는 여성플러스센터를 ‘여성 건강 지원사업’, ‘일상회복 문화치유 프로그램 운영사업’, ‘취향 공동체 기반 문화돌봄 사업’의 핵심 거점으로 운영해 ‘쉼·치유·성장’이 가능한 복합공간으로 발전시켜 나갈 방침이다.

시는 29일 재단법인 광명문화재단(대표 송은영)과 위수탁 계약을 체결했다.