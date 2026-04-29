에너지 효율 향상 4년 연속 우수 기관 선정

[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]한국난방공사가 기회에너지환경부가 주관한 평가에서 4년 우수기관으로 선정됐다고 29일 밝혔다.

수요관리투자사업이란 에너지 효율 향상, 수요 절감 및 온실가스 감축 등을 도모하기 위해 에너지 공급자가 시행하는 사업이다. 효율 향상 의무화(EERS, Energy Efficiency Resource Standards) 사업, 부하관리사업, 기반조성사업으로 구성돼있다. 이번 수요관리투자사업 실적 평가에서 한난은 86.9점을 획득해 ‘우수’ 평가를 받았다.

특히 에너지 공급자가 효율 향상 사업을 통해 고객의 에너지 절감을 유도하는 EERS 사업 부문에서 정부가 설정한 에너지 절감 목표 대비 124% 초과 달성함으로써 87.3점을 기록해 함께 평가를 받은 에너지 기관 중 최고 점수를 획득했다.

한난은 EERS 사업을 국민과 고객이 보다 쉽게 이해하고 참여할 수 있도록 ‘부담↓ 따뜻↑, 한난 효율+’ 사업으로 브랜드화해 운영중이다.

한난은 자원안보 위기상황에 대응해 전년대비 관련 사업 예산을 16억원으로 확대했다.

하동근 한난 사장은 “에너지 효율 향상은 고객의 비용 부담을 줄이는 동시에 국가 에너지 경쟁력을 높이는 가장 실질적인 방법”이라고 했다.