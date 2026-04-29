[헤럴드경제=문영규 기자] ‘충주맨’으로 충주시 유튜브 채널을 운영하며 이름을 알린 김선태가 사직 후 개인 유튜버로 활발히 활동하는 가운데 과거 청와대에서 제의가 왔던 사실을 고백했다.

김선태는 지난 27일 유튜브 채널 ‘침착맨’에 출연해 일각에서 제기된 청와대 영입설과 관련해 “청와대는 자리를 정해 제의를 받은 게 아니고 혹시 의향이 있는지를 물어온 것”이라며 “그 전에 사전 접촉이 있었던 것도 아니고 제가 나가기로 결정한 다음에 한 번 면담했다”고 말했다.

그는 “이런 면담은 몇 군데가 더 있었다”며 “소속사에서도 연락이 왔고 길이 열려있는 상황이었다”고 했다.

충주시 공무원 사직 당시에 대해선 “내가 나가면 승진 자리도 생기고 사람들이 좋아할 수도 있었다. 팀장 승진을 빨리했기 때문에 그것에 대한 반감도 있었다”고 털어놓았다.

김선태는 “기초지방자치단체에서 팀장 자리는 졸업, 병장 느낌”이라며 “병장 자리에 졸병이 먼저 가면 누가 좋아할 수가 없지 않느냐. 생각보다 매우 예민한 부분”이라고 설명했다.

그는 “시장님이 조조면 내가 친척 같은 느낌이었다. 남들이 봤을때 ‘특혜다 나쁜놈이다’(이럴 수 있었다)”며 “만약 조조가 죽으면 어떤 일이 벌어지겠냐”고 했다.

침착맨이 “미움을 좀 받겠다”고 하자 그는 “그럴 수도 있었다. 좀 그런 면이 있었다”면서 “충주시청에 사기 측면에서도 피해를 준 것도 맞다”고 말했다.

공무원 커리어에 대한 속내도 털어놨다. 김선태는 “계속 홍보일만 하다 다른 팀장이나 과장이 됐을때 회계든 민원처리든 일을 잘 모르고, 직원들에게 지시도 못하고 직원들의 신뢰도 없고 이런 것이 있을 수 있어서 고민이 됐다”고 했다.

그는 “지자체는 거의 5, 6급으로 퇴직하는데, (후임)지호 주무관을 데려오는 순간부터 이미 관리직이다”며 “누굴 컨트롤하는 것 보다 혼자 유튜브 만드는 것이 장점인데 팀장은 신경쓸 일도 많고 관리직이라는 점도 부담스러워 조금 맞지 않은 옷을 입고 있는 것이었을 수 있다”고 말했다.

김선태는 지난 2016년 9급 공무원으로 입직해 2018년 충주시 유튜브 콘텐츠를 제작하는 업무를 맡았다. 기발한 감성의 콘텐츠로 인기를 모으며 ‘충주맨’이란 별칭이 붙었고 지난 2023년 임용 7년 만에 6급으로 초고속 승진했다.

지난 2월 사직한 후 자신의 이름으로 개인 유튜브 채널을 열고 활동한 그는 개설 3일 만에 구독자가 100만을 돌파했다. 현재 구독자는 165만에 달한다.