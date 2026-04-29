‘구글 포 코리아 2026’ 개최 데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO, 10년만에 이세돌 9단 재회 국내 4대 총수와 잇단 회동…‘AI 협력’ 논의 속도

[헤럴드경제=박세정·고재우 기자] 인공지능(AI) 시대 포문을 연 구글의 ‘알파고’ 대국 10주년을 맞아, 구글과 한국의 AI 동맹이 끈끈해졌다.

모바일을 비롯해 로보틱스, 반도체, 가전 등까지 전방위로 협력 범위를 확대하고 AI 생태계 조성에 힘을 합친다.

29일 구글은 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 ‘알파고 10년, 모두를 위한 AI의 비전’을 주제로 ‘구글 포 코리아 2026’ 행사를 개최했다. 2016년 알파고 대국을 이끈 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 이 행사를 위해 10년 만에 방한했다.

허사비스 CEO는 “10년 전 이곳 서울에서, 알파고는 AI의 잠재력을 입증하며 구글이 현실 세계의 과학적 난제들을 해결하기 시작할 기술적 토대를 갖췄음을 알렸다”며 “오늘날 우리는 과학의 거의 모든 영역에서 AI로 인한 놀라운 변화를 목격하고 있다”고 말했다.

이어 그는 “구글이 알파고를 통해 개척한 기술들은 이제 범용 인공지능(AGI)으로 나아가는 길을 열어주고 있다”며 “이는 인류에게 새로운 발견의 황금기를 열어 줄 것”이라고 평가했다.

행사의 문을 연 윤구 구글코리아 사장은 개막사를 통해 2016년 알파고로 시작된 10년의 AI 여정을 소개했다.

이어 마련된 대담에선 허사비스 CEO가 알파고의 유산을 이어가는 구글의 AI 비전을 제시했다. 특히 이 자리에선 10년 전 알파고와 대국을 펼친 이세돌 9단과 허사비스 CEO가 10년 만에 무대에서 재회했다. 허사비스CEO, 이세돌 9단, 조승연 작가는 ‘알파고 10년, 모두를 위한 AI의 비전’를 주제로 3자 대담을 가졌다.

구글은 알파고 10주년을 맞아 이세돌 9단에게 감사패를 수여하기도 했다.

이외에 캐롤리나 파라다 구글 딥마인드 로보틱스 시니어 디렉터가 ‘AI 기반 로보틱스의 미래’를 주제로 발표에 나섰다. 최현정 구글 딥마인드 시니어 엔지니어링 디렉터는 ‘제미나이와 함께하는 교육 혁신 및 파트너십’에 대해 소개했다.

허사비스 CEO의 방한을 계기로 구글과 한국 주요 기업들의 ‘AI 동맹’에도 속도가 붙었다. 허사비스 CEO는 전날 국내 4대 그룹 총수와 잇달아 만남을 갖고 AI 협력 확대를 위한 광폭 행보를 보였다.

전날 오후 서울 서초구 삼성전자 사옥에서 가진 이재용 삼성전자 회장과의 면담에선 반도체와 모바일을 중심으로 한 AI 협력 방안이 논의된 것으로 전해진다. 회동에는 노태문 DX부문장 등 주요 경영진도 동석했다.

삼성전자와 구글은 모바일 생태계를 중심으로 수년간 끈끈한 협력을 이어가고 있다. 차세대 확장현실(XR) 기기도 공동으로 개발하는 등 하드웨어-소프트웨어의 밀착 행보가 이어지고 있다. 특히 삼성 갤럭시 스마트폰에 AI ‘제미나이’를 탑재하면서 AI 스마트폰 보급에도 발을 맞추고 있다.

허사비스 CEO는 정의선 현대자동차그룹 회장과도 별도 회동을 가졌다. 현대차그룹이 힘을 싣고 있는 로보틱스, 피지컬 AI 분야 협력 방안이 논의된 것으로 보인다. 구글은 이번 ‘구글 포 코리아’ 행사에서 AI 로보틱스를 주제로 별도 발표 세션을 마련할 만큼 로보틱스 분야를 주목하고 있다.

서울 여의도 LG트윈타워에서 구광모 LG그룹 회장과 가진 비공개 회동에선 LG전자의 스마트 가전 생태계에 구글의 AI 기술을 결합하는 협력 방안이 논의됐다.

아울러 최태원 SK그룹 회장과 허사비스 CEO의 만남도 성사됐다. SK하이닉스는 구글에 HBM을 공급하고 있다. 이 자리에선 AI 생태계 확장의 핵심 관건으로 꼽히는 AI 인프라 구축과 반도체 협력안이 논의된 것으로 알려졌다.

정부 차원의 협력 방안도 구체화됐다. 허사비스 CEO는 지난 27일 이재명 대통령과 만남을 가지고 세계 최초 구글 AI 캠퍼스를 한국에 설치하고 연구자와 스타트업 협력을 본격화하기로 했다.

이 자리에서 허사비스 CEO는 “한국 정부가 AI 관련해서 보안과 안전 문제에 깊은 관심을 가져주신 점에 굉장히 감사하게 생각하고 있다”며 “구글 딥마인드도 이 부문에서 한국 정부와 긴밀한 협업을 기대한다”고 말했다.

AI 주무부처인 과학기술정보통신부와 업무협약(MOU)도 체결됐다. 이를 계기로 국내 우수한 AI 인재에게 인턴십 기회를 제공해 구글 딥마인드의 연구 환경을 직접 경험할 수 있도록 할 계획이다.

허사비스 CEO는 “(한국은) AI 강국으로 발돋움할 수 있는 뛰어난 입지를 가지고 있다”며 “서울대와 카이스트 등 우수한 대학과 연구진은 물론 반도체부터 로보틱스까지 탄탄한 AI 산업 기반을 갖췄다”고 언급, 협력 기대감을 내비쳤다.