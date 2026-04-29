생명보험사회공헌재단은 오는 5월 1일 서울숲에서 개막하는 ‘2026 서울국제정원박람회’를 계기로 ‘SOS마음의전화’(사진) 1대를 개통한다고 29일 밝혔다.

재단은 이번 서울숲 마음의전화가 자살예방 인프라를 기존 ‘긴급 위기 대응’ 중심에서 ‘일상 마음 돌봄’ 중심으로 전환하는 첫 시도라고 설명했다. 자살예방 체계를 일상 공간으로 확장한다는 계획이다. 마음의전화는 재단이 2011년부터 한강 교량에 운영해 온 ‘SOS생명의전화’의 15년 운영 경험을 바탕으로 탄생한 국내 첫 도심형 상담전화다. 생명의전화는 지금까지 총 1만418건의 상담을 진행하고, 투신 위기에 놓인 시민 2395명의 생명을 구한 대표 자살예방 시스템으로 자리 잡았다. 마음의전화는 서울숲 중앙연못 자연제방 산책로에 조성된 ‘마음정원’ 안에 설치됐다. 재단은 지난해 11월 서울시와 업무협약을 체결한 뒤, 박람회를 계기로 시민 심리 회복을 돕는 치유 공간인 마음정원을 조성했다. 박성준 기자