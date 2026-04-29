한국산업은행 등 국내외 금융기관 대주단 참여 힐스보로 태양광 발전소, 내년 상업운전 목표

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대엔지니어링이 미국 ‘힐스보로 태양광 발전소’ 사업을 위한 안정적인 재원 확보에 성공했다. 현대엔지니어링은 올 상반기 내 착공에 돌입하는 것은 물론 에너지 분야 사업 포트폴리오도 본격적으로 확장할 예정이다.

현대엔지니어링은 29일 국내외 총 4개 금융기관과 약 3억1000만달러(한화 약 4600억원) 규모의 프로젝트 파이낸싱(PF) 금융약정을 체결했다고 밝혔다. 금융약정에는 한국산업은행을 비롯해 크레디 아그리콜 코퍼레이트 앤 인베스트먼트 뱅크(CIB)·OCBC은행·지멘스파이낸셜서비스가 대주단으로 참여했다.

미국 텍사스주 힐 카운티(Hill County)에 조성되는 힐스보로 태양광 발전소는 발전용량 200메가와트(MW) 규모로 2027년 말 상업운전을 목표로 하고 있다. 완공 시 연간 약 476기가와트시(GWh)의 전력을 생산하게 되며, 이는 미국 기준 약 4만6000가구에 전력을 공급할 수 있는 규모다.

이번 사업은 국내 건설사가 사업권 인수 후 인허가 연장, 전력판매계약(PPA), 투자 및 금융 조달까지 전 과정을 주관한 최초의 해외 재생에너지 투자개발형 사업이라는 점에서 큰 의미가 있다. 현대엔지니어링이 설계·구매·시공(EPC) 중심 사업 구조를 넘어 투자개발형 사업으로 포트폴리오를 확장하는 전환점으로 평가된다.

현대엔지니어링은 북미를 포함한 글로벌 ‘에너지 밸류체인 핵심 역할자’로 도약하겠다는 계획이다. 2021년에도 한국남동발전과 함께 ‘새만금 육상태양광 1구역 발전사업’을 성공적으로 준공한 경험이 있다.

이밖에도 재생에너지를 활용한 수소 생산과 원자력 등 미래 에너지 전 분야로 사업 영역을 확대하고 있다. 올해 초 충남 보령에서 수전해 기반 수소 생산기지 구축 공사에 착수했으며, 대용량 청정 수소 생산을 위한 플랜트형 수전해 시스템 개발도 진행 중이다. 지난해에는 미국 미주리대학교 차세대 연구로 사업의 초기 설계(Design Study)를 수주했다.

현대엔지니어링 관계자는 “이번 금융약정은 당사 첫 북미 재생에너지 투자개발 사업 진출을 본격화한다는 점에서 의미가 크다”며 “국내외 금융기관과의 견고한 협력을 바탕으로 글로벌 에너지 시장에서 입지를 더욱 공고히 해 나가겠다”고 밝혔다.