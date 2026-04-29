농촌창업 경진대회 후원·창업기업 성장 지원

[헤럴드경제=김진 기자] 현대백화점그룹 지주회사인 현대지에프홀딩스는 농림축산식품부가 주관하는 ‘농촌창업 경진대회’ 참가 기업을 대상으로 재능 기부에 나선다고 29일 밝혔다.

농촌창업 경진대회는 농촌의 다양한 자원을 활용한 우수 창업기업을 선정해 성장을 지원하고, 농촌창업 활성화를 도모하기 위해 농식품부가 개최하는 행사다. 지난해 첫 대회에서 총 11개 우수 창업기업을 선정했다.

현대백화점그룹은 이번 대회에서 우수 창업기업으로 선정되는 15개 팀을 대상으로 현대백화점 MD·마케팅 실무 전문가들이 멘토링과 워크숍, 시제품 개발을 지원한다. 우수 상품에 대해서는 팝업스토어 운영이나 온라인몰 입점 등 판로 지원를 검토할 계획이다.

현대지에프홀딩스 관계자는 “농촌창업 경진대회를 통해 선발된 팀들이 아이디어에 그치지 않고 실제 사업으로 성장할 수 있도록 지원할 것”이라며 “앞으로도 그룹의 사회적 가치 브랜드 ‘위드림(We Dream)’을 중심으로 상생 모델을 확대하겠다”고 말했다.