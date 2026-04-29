AI 기업 그라비스 로보틱스와 함께 진행 리얼 엑스 설루션 통해 무인 작업 수행

[헤럴드경제=한영대 기자]] HD현대의 건설기계 사업 중간지주사인 HD현대사이트솔루션이 무인 자율 굴착기를 처음으로 실제 공사 현장에 투입했다.

HD현대사이트솔루션은 유럽 대형 건설그룹인 키바그(KIBAG)사의 건설공사 현장에 무인 자율 굴착기를 인도했다고 29일 밝혔다. 이번 인도는 인공지능(AI) 기반 무인 자율화 전문 기업인 그라비스 로보틱스와 함께 진행했다.

이번에 투입된 장비는 HD건설기계의 22톤급 중형 굴착기이다. 인도된 굴착기에는 HD현대사이트솔루션의 스마트 굴착기 플랫폼과 그라비스의 AI 자율화 기술을 결합한 리얼 엑스(Real-X) 설루션이 적용됐다. 이 굴착기는 스위스 투겐 지역 건설 현장에 투입돼 깊이 3m, 폭 12m, 길이 1㎞ 규모의 토목 공사를 무인 자율 방식으로 수행할 예정이다.

리얼 엑스가 적용 무인 자율 굴착기는 작업자 피로도와 집중력 등에 영향을 받지 않고, 설정된 목표에 따라 작업을 수행할 수 있다. 이로 인해 유인 운전 대비 약 120%의 평균 생산성을 올릴 수 있다.

이번 장비 인도는 HD현대사이트솔루션과 그라비스 로보틱스가 진행한 건설장비 자율화 협력 프로젝트의 성과다. 양사는 지난해 독일에서 열린 건설기계 전시회 바우마 2025에서 건설장비 자율화 실증 양해각서(MOU)를 체결한 이후 기술 협력을 이어오고 있다.

HD현대사이트솔루션은 건설 현장의 무인화를 목표로 2019년 건설장비 무인 자율화 설루션 개발에 착수했다. 최근 유럽, 북미에서 개최된 글로벌 건설기계 전시회에서 전 세계 고객들을 대상으로 리얼 엑스를 지닌 장비 시연회를 진행하기도 했다.

HD현대사이트솔루션은 기존 유럽 내 실증과 이번 현장 공급을 기반으로 글로벌 파트너십을 확대, 무인 자율 건설장비 적용 사례를 점차 늘려나갈 계획이다. 김판영 HD현대사이트솔루션 전무는 “이번 프로젝트는 무인 자율 건설장비 기술을 실제 현장에 구현한 첫걸음”이라며 “건설 현장의 안전성과 생산성을 높이고, 글로벌 건설기계 산업의 미래를 앞당기는 전환점이 될 것”이라고 말했다.