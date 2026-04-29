세무 솔루션 업체 ‘뉴아이’와 제휴 부동산 세금 환급 분석 등 서비스 부동산 실거래가 시스템 연계도

[헤럴드경제=서정은 기자] 삼성물산 건설부문(삼성물산)의 홈플랫폼 ‘홈닉(Homeniq)’이 맞춤형 세무 분석 서비스 ‘택스아이(TAX AI)’를 본격적으로 제공한다고 29일 밝혔다.

삼성물산은 인공지능(AI) 세무 솔루션 업체 ‘뉴아이’와 제휴를 계기로 홈닉이 가지고 있는 기존 기능(홈 사물인터넷(IoT) 제어·커뮤니티시설 예약·차량 관리 등)에 자산 관리 솔루션인 ‘택스아이’를 결합한다.

이에 홈닉 이용자들은 앱 내 마련된 전용 페이지를 통해 ‘택스아이’ 서비스에 간편하게 접속해 복잡한 세무지식 없이도 양도세·종부세 등 부동산 세금 환급 분석을 할 수 있다. 신축단지 입주 예정자는 입주 시점에 발생할 수 있는 취득세 등 주요 세금에 대한 사전 시뮬레이션으로 맞춤형 세무 분석이 가능하다. 이를 통해 세금의 과·오납을 막고 신고 오류로 인한 추가 가산세 부담을 줄일 수 있다.

5월부터는 부동산 실거래가 공개 시스템과 연계해 세무 정보와 자산 시세 정보를 함께 제공할 예정이다.

홈닉을 통해 택스아이에 접속한 이용자는 유료(건당 1만5000원)로 제공되는 세금 시뮬레이션 서비스를 10회 무료 제공받을 수 있으며 과거 양도세 예상 환급액 분석을 완료하면 커피 쿠폰도 받을 수 있다.

‘택스아이’는 자체 개발한 세금 특화 AI 알고리즘을 통해 930만 케이스를 분석, 다양한 세금 유형을 판단하고 근거까지 알려준다. 2025년 기준 누적 방문자수가 55만명에 이른다. ▷2024년 국토교통부 부동산 서비스 창업경진대회 대상(장관상) ▷2025년 중소벤처기업부 창업중심대학 최우수 선정, 부동산 세금 비교 기술 특허 최초 등록 등 성과를 거뒀다.

지소영 삼성물산 H&B플랫폼사업팀장(상무)는 “아파트 생활 편의를 높이는 홈닉이 전문 세무 서비스까지 장착해 한층 업그레이드됐다”며 “앞으로도 입주 시점과 상관없이 고객의 주거 라이프 전반을 책임지는 플랫폼으로 더욱 발전시킬 것”이라고 했다.