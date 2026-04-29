NMPA 감독 아래 심사 통과…피부 보습 효능 입증 첫 사례

[헤럴드경제=김진 기자] 애경산업이 독자 유사 세라마이드 소재 ‘AK3’의 중국 국가약품감독관리국(NMPA) 화장품 신원료 등록을 완료했다고 29일 밝혔다.

중국에서 화장품에 처음 사용되는 원료는 물리·화학적 특성과 독성학적 안전성, 피부 자극 및 알레르기 반응 시험, 효능 검증 자료 등 광범위한 데이터를 제출해 NMPA가 지정한 현지 기관에서 별도 평가를 받아야 한다.

NMPA 심사는 높은 비용과 긴 기간으로 국내 기업이 직접 도전하기 어려운 분야로 꼽힌다. 실제 2021년 제도 개정 이후 2024년 4월까지 중국 외 국가에서 생산한 원료의 신원료 등록 건수는 66건에 불과했다. 한국에서 생산한 원료의 등록은 약 1% 수준이다.

이번 AK3 등록은 2021년 제도 개정 후 국내 기준 다섯 번째 사례다. 특히 중국에서 피부 보습 효능을 입증한 첫 사례다. 이번 성과는 보건복지부의 ‘혁신성장 피부건강 기반기술개발 사업’ 지원 아래 2023년부터 수행한 규제 대응 과제를 통해 이뤄졌다.

최근 중국 시장에서 피부 장벽 강화·보습·저자극 등 스킨케어 효능 수요가 높아지면서 세라마이드 및 유사 세라마이드 성분에 대한 관심이 확대되고 있다. AK3를 적용한 제품 개발과 현지 사업 확대가 기대되는 이유다.

애경산업 화장품연구소 김한영 뷰티융합연구팀장은 “AK3의 중국 NMPA 신원료 등록은 애경산업의 독자 소재 기술력과 품질 경쟁력이 글로벌 시장에서 인정받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 차별화된 원료 연구개발과 글로벌 규제 대응 역량 강화를 통해 K-뷰티 산업 경쟁력 제고에 기여하겠다”고 말했다.